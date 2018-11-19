Allah, sarhoş ve serkeş kocayla başı dertte olan kadınlara sabır versin

Sabah evden çıkıyor, gecenin geç saatlerinde evine dönüyorsa? Herhalde böyle bir durum olmuş ki, kadıncağız aynaya şöyle yazmış:

"Beleş Otel'den duyuru gece 12'den sonra kapı kilitlenecektir!"

Canına tak etmiş, kapıyı kilitleyecek, adamı eve almayacak!



Böyle tipler yok mu bu memlekette. Sabah işe diye çıkıp işten sonra kahvehaneye, kumarhaneye, meyhaneye giden, sonra da geç vakitlerde eve yollanan kocalar?

Böyle kocalara "çocukları hatırına" yutkunan, gözyaşını içine akıtan kadınların sayısı acaba kaçtır? Binlerce kahvehane, meyhane ve kumarhaneyi dolduran erkekleri düşünürseniz, yüzbinler üzerinden tahminde bulunmanız gayet doğal.

Hele bir de bunların evdeki çoluk çocuğun rızkını kumara, zıkkıma yatırdıkları gözünüzün önüne getirin; ne çekilmez hayattır o zavallı kadının hayatı. Nasıl bir işkencedir!

Sarhoşun yollarda düşmesi, ondan bundan sopa yiyip kafasını gözünü yardırması hep bildik hadiseler değil mi? Üst baş perme perişan, pislik içinde, leş gibi kokan birine "N'apayım çocuklarımın babası.. Evimizin ekmeğini getirirse o getiriyor yine de, amma yağlı amma yavan.." diyerek hürmet ve sabır gösteren kadın herhalde en mazlum kadındır. Yaşadığı zulümdür! Kabul edilemez ve çekilemez bir hayattır!

Gazetelerde, televizyonlarda hep "erkek şiddeti"ne maruz kadınlarla ilgili haberler yer alıyor. Fakat bu sessiz mazlumların durumunu bir Allah bir de kendileri biliyor.

Eli oklavalı kadın bir karikatür tipidir. Güler geçeriz.. Hatta şu aynadaki yazı da öyle gülüp geçilecek türden karikatürlere yaklaşmış.

Ancak sorun gerçekten karikatürize edilemeyecek kadar acı!

Peki, şimdi size bir soru daha:

Acaba bu durumun tersi de var mıdır? Nasıl yani? diyeceksiniz.. Yani kadının sabah evden çıkıp gecenin bir vakti eve dönmesi?

Yok artık!

Evde hangi koca tahammül eder; kadın böyle bir şey yapsın daha ilk vuku bulduğunda evde çıngar çıkar elbette!