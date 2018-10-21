Allah sabrınızı artırsın şefkatinize güç versin

Sorularınıza konunun uzmanı yardımcı oluyor:

-Çocuklarımızdaki telaffuz bozukluğu eğitimle giderilebilir mi?

-Evet giderilebilir. Örneğin Tabak-Kabak. Tabak resmini görüyor ama kabak diyor. O sesin çıkartılmasına da dikkat etmemiz gerekiyor. Dil nerededir? “K” sesinde nerede, “T” sesinde nerededir? Bu durumda T'ler ve K'ler başka kelimelerde kullanılmalı. Mesela "kalın" var, "tel" var. Kelimelerle çalışılarak düzeltilmesi tabii ki mümkün.

-Benim çocuğum 3 yaşında ve 1,5 yaşında kardeşi var. Çocuğum konuşmalarında kardeşini taklit ediyor. Bu benim çok hoşuma gidiyor. Hata mı ediyorum onun kelimeleri ile konuşmasında?

-Bu geçici bir dönem. Bir gün onda da güzel konuşma başlayacak. Ama siz doğru konuşmalısınız. Doğru bir biçimde ve yavaş konuşmalısınız. "Bak o böyle dedi ama sen böyle de çünkü sen ablasın, abisin.." gibi yönlendirmeler yapabilirsiniz. Çocuklarımız diğer çocuklardan daha fazla etkileniyorlar. Onun için eğer çocuklar anaokulu seviyesinde ise mutlaka diğer çocukların ortamında olsun. O ortam ve çevre çok önemlidir. Bu çocuk Down sendromlu biz onu anaokuluna daha geç verelim diye düşünmeyin. Daha erken, 3 yaşında anaokuluna gitsin, 3 yıl kalsın diğer çocukların ortamında. Gelişme çok daha iyi bir seviyeye gelecektir. Hiçbir şey yapmasa bile orada bulunması, o çocukların konuşmalarını dinlemesi, beynine yerleştirmesi bile yararlıdır. Hiçbir zaman bunları kısıtlamayın.

-Çocuğum A, E, İ, leri güzel söyleyebiliyor ama O, U, Ü seslerini zor çıkarabiliyor. Nasıl yardımcı olabilirim?

-Dudakları yuvarlatmaları gerektiği için O,U,Ü sesleri zor çıkar. Siz "bak nasıl yuvarlak oluyor" diye gösterebilirsiniz. Ayrıca dudaklar ve dil için egzersizleri var. Çocukta yetersizlik ne ise ona göre alıştırmalar yapmalısınız. Bu çalışmalar sırasında eğer çok zordan başlanılırsa; diyelim ki en zoru “K” veya “R” sesi; bu seslerden başlanılırsa, o zaman çocukta bir güvensizlik oluşabilir ve çalışmak istemeyebilir, hatta vurabilir de. Ama en yatkın olduğu kolay bir sesten başlarsanız çocukta o zaman istek oluşabilir. Bu isteği olduğunda çocuklarda başarı da ardından geliyor.