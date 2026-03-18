  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
ALKÜ Öğrencilerinden Huzurevi Sakinlerine "Dijital Güvenlik" Rehberliği

Yeniakit Publisher
Nesim Acar Giriş Tarihi:
Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi (ALKÜ) bünyesindeki Nexus Yazılım Geliştirme ve Proje Atölyesi öğrencileri, Yaşlılar Haftası ve yaklaşan bayram öncesinde Alanya Huzurevi’ne anlamlı bir ziyaret gerçekleştirdi. Teknoloji ile toplumsal değerleri buluşturan bu özel etkinlikte, huzurevi sakinlerine yönelik kapsamlı bir "Güvenli Teknoloji Eğitimi" sunuldu.

ALKUZEM Müdürü Öğr. Gör. Dr. Mert Gülsoy’un danışmanlığında düzenlenen programa yaklaşık 20 mühendislik öğrencisi katılım sağladı. Eğitimlerde, teknolojinin günlük hayatı kolaylaştıran yönleri anlatılırken; güvenli internet kullanımı, veri gizliliği ve şifre güvenliği gibi kritik başlıklar üzerinde duruldu. Dijital dünyada karşılaşılabilecek risklere karşı alınması gereken önlemler büyük bir titizlikle aktarıldı.

Eğitimin en dikkat çekici kısımlarından birini, son dönemde artış gösteren yapay zekâ destekli dolandırıcılık yöntemleri oluşturdu. Özellikle deepfake teknolojisiyle üretilen sahte içeriklere karşı dikkatli olunması gerektiği vurgulandı. Huzurevi sakinleri, merak ettikleri sorulara yanıt bulurken dijital dünyadaki tehlikelere karşı bilinçlendirildi.

Eğitim programının ardından öğrenciler ve huzurevi sakinleri arasında sıcak ve samimi sohbetler gerçekleştirildi. Bayram öncesi yaşlılara moral vermek amacıyla kişisel bakım ve hijyen ürünlerinden oluşan hediyeler takdim edildi. Akademik bilginin sosyal sorumlulukla harmanlandığı ziyaret, çekilen toplu hatıra fotoğrafıyla noktalandı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23