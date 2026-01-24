  • İSTANBUL
SON DAKİKA
Yerel Alkollü sürücü çıkmaz sokakta yakalandı
Yeniakit Publisher
AA Giriş Tarihi:
Kayseri’de polisin “dur” ihtarına uymayan sürücü, drift atarak kaçmaya çalıştı. Ancak çıkmaz sokağa girince yakalandı. Yapılan kontrolde 0,99 promil alkollü olduğu belirlenen sürücüye 114 bin 368 TL ceza kesildi.

Kayseri’de polis ekiplerinin dur ihtarına uymayan sürücü, drift atarak polis ekiplerinden kaçmaya çalışırken, çıkmaz sokağa girince yakayı ele verdi. Yapılan kontrollerde sürücünün 0,99 promil alkollü olduğu belirlendi. Sürücüye trafiğin ilgili maddelerince toplamda 114 bin 368 TL idari para cezası yazıldı.

Edinilen bilgiye göre, Kocasinan ilçesine bağlı Erkilet Bulvarı’nda Kayseri İl Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü’ne bağlı ekipler tarafından F.Y. yönetimindeki 50 UF 465 plakalı otomobile ‘dur’ ihtarında bulundu. Ekiplerin ihtarına uymayan F.Y., tehlikeli araç kullanarak ve drift atarak, ekiplerden kaçtı. 5 kilometrelik kovalamaca sonucu F.Y. Yenimahalle’de bir çıkmaz sokağa girince yakayı ele verdi. Ekipler tarafından yapılan kontrollerde, F.Y.’nin 0.99 promil alkollü olduğu belirlendi. ‘drift atma’, ‘alkollü araç kullanmak’, ‘ters yönde ilerlemek’, ‘tehlikeli şerit değiştirmek’, ‘dur ihtarına uymamak’, ‘kırmızı ışık ihlali’ ve ‘ehliyetsiz araç kullanmak’ suçlarından 114 bin 368 bin TL idari para cezası uygulandı.

F.Y., hakkında drift atarak ilerleyip, trafiğin güvenliğini tehlikeye soktuğu için adli işlem başlatıldı.

