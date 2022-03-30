Alkol uyarısı yapanlara "taciz" suçlaması! "Para kopartmak isteyen dansöz olsaydı..."

Duyarlı bir Müslüman grup, hiçbir çıkar gözetmeksizin İstanbul Kadıköy'deki bir mekanda toplumdaki birçok vahim olayın yaşanmasına mani olan alkol masasında olan gençlere dini hatırlatmalarda bulunmak istedi.

Gençlerin oturduğu bir masanın yanına yaklaşan 3 kişi dini uyarılar yapmak istediklerini belirterek "Hocanın görevi ölüm gelmeden hatırlatmak, berber tıraş eder doktor muayene eder. Hoca da hatırlatır" dedi.

Masada oturan gençler kendilerine uyarıda bulunan gruba sert bir tavırla "Bizim böyle bir isteğimiz oldu mu? Siz şu an taciz ediyorsunuz bizi" diyerek tepki gösterdi. Bunun üzerine duyarlı grup, herhangi bir tacizde bulunmadıklarını belirterek "Yok taciz değil, sıkıntı yok. Selamlaşma. Allah’a emanet olun" diyerek bölgeden uzaklaştı.

Öte yandan, gençlerin "taciz ediliyoruz" suçlaması, “Masaya gelenler para kopartmak isteyen dansöz veya çalgıcı olsaydı yine ‘taciz ediliyoruz’ der miydiniz?” sorusunu akıllara getirdi.