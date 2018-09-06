Alkol meme kanseri yapıyor

Meme kanseri riskini artıran ve ispatlanan şey alkoldür. İngiltere'de yeni yapılan bir araştırmada bir kadeh içkinin 1000 kadın üzerindeki meme kanserini artırma etkisi görüldü... Her içki sonrası bu risk artıyor. Alkol vücudumuz için bir toksindir. Bilim, bas bas bağırıyor kulak verin.

Her meyve ve sebze yıkanması gerektiğini herkes biliyor.



Yapılan araştırmalarda böcek ilaçlarının özellikle hava, su ve gıdalar içine karışmasıyla parkinson, meme kanseri, alzheimer gibi hastalıkların oluşmasına olumsuz anlamda büyük katkısı oluyor. Fakat meyve ve sebzeleri daha fazla temizlemek adına ortaya çıkan kimyasallardan uzak durun. Duru su ile yıkayın.



Ayrıca evde yer alan plastik perdeler, duş perdeleri, yatak kılıfları gizli koku yayar.. Bu koku yuzünden birkaç derin nefes ile sersemlemiş ve uykulu bir hale bürünebilirsiniz. O halde evinize olur olmaz plastik malzeme sokmayın.

Kurşun kemiklere yerleşir ve içindeki kalsiyumu emerek yok eder. Sonrasında özellikle kadınlarda kurşun yüklü kemikler zayıflar ve kolayca zarar görebilir. Menopoz sonrası incelmeye başlayan kemiklerde toksik metal kan basıncını artırır ve muhtemelen nörolojik, böbrek sorunlarının çıkmasına yol açar...

Kalsiyum, D vitamini ve düzenli egzersiz kemik kaybını yavaşlatır ve kemiklere yerleşen kurşunun hareket kabiliyetini azaltır. Ev içinde havada uçuşan kurşun içeren tozlarla ıslak paspas veya iyi bir vakuma sahip süpürge ile başa çıkılabilir.