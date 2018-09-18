Alkol kullanımı 12-13 yaşına kadar indi

İngiltere'de 13-16 yaşındaki 5 bin 700 çocuğun katıldığı kamuoyu yoklaması, anne-babasını devamlı içerken ya da birkaç kez sarhoş gören çocukların aşırı alkol içme riskinin 2 kat fazla olduğunu gösterdi.



Ipsos Mori araştırma şirketi tarafından sosyal bilimler derneği Joseph Rowntree için yapılan yoklamada, 13-14 yaşındaki çocukların yüzde 70'inin 15-16 yaşındakilerin yüzde 89'unun alkol içtiği, çocukların alkole 12-13 yaşında başladığı ortaya çıktı.



Araştırma, 13-14 yaşındaki 4 çocuktan birinin, 15-16 yaşındaki iki çocuktan birinin birçok kez sarhoş olduğunu ortaya koydu.



Ebeveynlerin, çocuklarını denetlemesinin de önemli olduğunun ortaya çıktığı kamuoyu yoklamasında, cumartesi akşamı çocuğunun nerede olduğunu bilmeyen ya da 18 yaşın altındakilerin izlememesi gereken filmlere izin veren anne-babaların çocuklarının alkolik olma riskinin daha fazla olduğu görüldü.

Ayrıca çocukların arkadaşlarının da içme alışkanlığını etkilediği, haftada iki akşamı arkadaşlarıyla geçirenlerin aşırı alkol içme riskinin arttığı belirlendi.



“Alcohol Concern” adlı yardım kuruluşundan Don Shenker, sonuçların, ebeveynlerin çocuğun hayatını ne kadar fazla etkilediğini doğruladığını belirterek, “Anne ve babaların içki alışkanlıklarının, ne kadar içtiklerinin ve sarhoş olduklarının çocuklara, bu davranışların kabul edilebilir ve standart olduğu mesajını verdiğini” vurguladı.

“Alcohol Concern” son araştırmasında alkol alışkanlığı ile kumarın atbaşı gittiği, alkol kullananların % 94’ünün kumar illetine de yakalandığı ortaya çıktı. Birleşik Krallığın bu saygın araştırma kuruluşunun açıkladığı sonuçlar toplumda sarsıcı etkiler yaptı.

Ailesinde içki içilen çocuk suçluluk, endişe, utanç duygularına savruluyor

Uzmanlar, “Yetişkin insanların bir kısmı büyürken bir alkolikle yaşamıştır.” diyor ve ekliyor: “Alkolizm ailevi bir özelliktir ve alkoliklerin çocuklarının da alkolik olma ihtimali diğer çocuklarınkinin dört katı kadardır.



Psikiyatristler bu çocukların, duygusal sorunlara sahip olma açısından alkolik olmayan ebeveynlerin çocuklarına kıyasla daha fazla risk altında olduklarını bilmektedirler.” Uzmanlar çocuğun psikolojisi hakkında şu açıklamaları yapıyor:

Suçluluk: Çocuk annesinin veya babasının içmesinin asıl sebebi olarak kendisi olduğunu düşünebilir.

Endişe: Çocuk evdeki durum hakkında sürekli bir endişe içinde olabilir. Alkolik anne ya da babasının hastalanacağından veya yaralanacağından korkabilir ve aynı zamanda ebeveynleri arasındaki kavga ve şiddetten de korkabilir.

Utanç: Ebeveynler çocuğa evde korkunç bir sır olduğu konusunda bir mesaj veriyor olabilirler. Utanan çocuk eve arkadaşlarını davet etmez ve kimseden yardım istemeye korkar.

Yakın ilişki kuramama: Sürekli içen ebeveynleri tarafından bir çok kez hayal kırıklığına uğratılan çocuk çoğunlukla başka kimselere de güvenmez.

Kafa karışıklığı: Alkolik ebeveyn, çocuğun davranışlarıyla alakasız olarak, çok sevgi dolu iken aniden kızgın birine dönüşebilir. Yatma ve yemek saatleri sürekli değişiklik gösterdiğinden çocuk için çok önemli olan günlük düzenli bir ev hayatı programı yoktur.

Öfke: Çocuk alkolik olan ebeveyne karşı içtiği için öfke besler, ve belki alkolik olmayan diğer ebeveyne de destek olmadığı ve koruma sağlamadığı için öfke duyabilir.

Depresyon: Çocuk durumu değiştirebilmek için kendini yalnız ve çaresiz hisseder.

Ve çocukta intihar eğilimi bile artıyor

Çocuk her ne kadar evdeki alkolizmi bir sır olarak saklamaya çalışsa da öğretmenleri, akrabaları, çevresindeki diğer yetişkinler ve arkadaşları bir şeylerin ters gittiğini anlıyor.

Uzmanlar aşağıdaki davranışların evde bir alkol problemi ya da başka bir sorun olduğunu işaret edebileceği konusunda uyarıda bulunuyor:

● Okulda başarısızlık, okuldan kaçma ve devamsızlık,

● Arkadaşsızlık, dışlanma,

● Yanlış davranışlar suça meyi; hırsızlık ve şiddet vs..

● Sık fiziksel şikayetler; başağrıları, karın ağrıları vs..

● Uyuşturucu ya da alkol kullanımı,

● Diğer çocuklara karşı saldırganlık,

● Riski göze alıcı davranışlar

● Depresyon veya intihara meyilli düşünceler veya davranışlar.