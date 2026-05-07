Herkes şokta! Noalang gidiyor ve... Yunan basını bile şaşırdı...
Cim-Bom, Napoli'den kiraladığı Noa Lang'ın tapusu için herhangi bir girişimde bulunmayı planlamıyor. Onun yerine düşünülen isim, Club Brugge forması giyiyor.
Cim-Bom, Napoli'den kiraladığı Noa Lang'ın tapusu için herhangi bir girişimde bulunmayı planlamıyor. Onun yerine düşünülen isim, Club Brugge forması giyiyor.
Galatasaray yaz döneminde sol kanadına en az 1 takviye yapacak. Barış Alper Yılmaz satılırsa, bu sayı 2'ye çıkacak. Napoli'den kiralanan Noa Lang, sezon sonunda İtalya'ya dönecek. Oyuncunun 30 milyon euroluk satın alma opsiyonu kullanılmayacak. Bu rakam üzerinde pazarlık da yapılmayacak.
Sarı-Kırmızılılar'ın Lang yerine düşündüğü isim; Club Brugge forması giyen Christos Tzolis... 24 yaşındaki Yunan yıldız, harika bir sezon geçirdi. Belçika ekibiyle bu sezon tüm kulvarlarda 48 karşılaşmaya çıkan 1.79 boyundaki futbolcu, 19 gol ve 22 asist üretti. Tahmini piyasa değeri ise 30 milyon euro civarında...
Club Brugge onu 2024 yazında Alman ekibi Düsseldorf'tan transfer etmişti. O dönemde 6.5 milyon euro bonservis bedeli ödediler. Christos Tzolis'in, 30 Haziran 2029 tarihine kadar mukavelesi bulunuyor. İtalyan ekibi Roma da oyuncuyu izliyor. Galatasaray'ın bu transfer için ciddi bir bütçe ayırdığı öğrenildi. Sezon sonuna doğru konuyla ilgili sıcak gelişmeler yaşanabilir.
WhatsApp İhbar Hattı
+90 (553) 313 94 23