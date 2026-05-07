Herkes şokta! Noalang gidiyor ve... Yunan basını bile şaşırdı...

Club Brugge onu 2024 yazında Alman ekibi Düsseldorf'tan transfer etmişti. O dönemde 6.5 milyon euro bonservis bedeli ödediler. Christos Tzolis'in, 30 Haziran 2029 tarihine kadar mukavelesi bulunuyor. İtalyan ekibi Roma da oyuncuyu izliyor. Galatasaray'ın bu transfer için ciddi bir bütçe ayırdığı öğrenildi. Sezon sonuna doğru konuyla ilgili sıcak gelişmeler yaşanabilir.