Aliyev: Şuşa kentinden ayrılmak istemiyorum

Levent Sonat

Aliyev, “Dün (önceki gün) Şuşa’daki bütün tarihi eserleri, camilerimizi ziyaret ettik. Kalbimde bir sancı ile buradaki yıkımın bütün Azerbaycan vatandaşlarına acı verdiğini söyleyebilirim. Bununla birlikte, Şuşa’nın yok edildiğini, ancak kırılmadığını, görkemli olduğunu gördük, bu da bizi sınırsız gururlandırıyor. Şuşa ayağa kalktı, kırılmadı, boyun eğmedi. Dün gece Bakü’ye dönmek zorunda olmamıza rağmen Şuşa’da kalmaya karar verdik. Kesinlikle Şuşa’da kalmamız gerektiğini düşündüm. Çünkü Azerbaycan Cumhurbaşkanı Şuşa’ya ilk kez geldi. Bağımsızlığımız yaklaşık 30 yaşında. Ancak bu otuz yılda ilk kez Azerbaycan Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Başkomutan Şuşa’ya geldi, burada kaldı ve açıkçası Şuşa’dan ayrılmak istemiyor. Bugün (dün) Sabah 05.00’da uyandım, nedenini bilmiyorum. Belki dün çok heyecan vericiydi, çünkü Şuşa’yı görmek, Şuşa’ya dönmek eşsiz bir duyguydu. Belki de Şuşa’nın pitoresk doğası ve iklimi, bir insanın uzun süre uyumak istememesi için yeterlidir. Mutlu insanlarız çünkü kendimizi bağımsız bir devlet olarak kurduk. Şuşa’nın bizim olduğunu tekrar söyleyin! Karabağ Azerbaycan’dır!” diyerek Azerbaycanlıların gurur duyması gerektiğini ifade etti.