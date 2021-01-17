  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Gündem Aliyev: Şuşa kentinden ayrılmak istemiyorum
Gündem

Aliyev: Şuşa kentinden ayrılmak istemiyorum

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, önceki gün gittiği Şuşa kentinden ayrılamadığını söyledi.

Yeniakit Publisher
2021-01-17 09:23:00 -
Aliyev: Şuşa kentinden ayrılmak istemiyorum

 Levent Sonat 

Aliyev, “Dün (önceki gün) Şuşa’daki bütün tarihi eserleri, camilerimizi ziyaret ettik. Kalbimde bir sancı ile buradaki yıkımın bütün Azerbaycan vatandaşlarına acı verdiğini söyleyebilirim. Bununla birlikte, Şuşa’nın yok edildiğini, ancak kırılmadığını, görkemli olduğunu gördük, bu da bizi sınırsız gururlandırıyor. Şuşa ayağa kalktı, kırılmadı, boyun eğmedi. Dün gece Bakü’ye dönmek zorunda olmamıza rağmen Şuşa’da kalmaya karar verdik. Kesinlikle Şuşa’da kalmamız gerektiğini düşündüm. Çünkü Azerbaycan Cumhurbaşkanı Şuşa’ya ilk kez geldi. Bağımsızlığımız yaklaşık 30 yaşında. Ancak bu otuz yılda ilk kez Azerbaycan Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Başkomutan Şuşa’ya geldi, burada kaldı ve açıkçası Şuşa’dan ayrılmak istemiyor. Bugün (dün) Sabah 05.00’da uyandım, nedenini bilmiyorum. Belki dün çok heyecan vericiydi, çünkü Şuşa’yı görmek, Şuşa’ya dönmek eşsiz bir duyguydu. Belki de Şuşa’nın pitoresk doğası ve iklimi, bir insanın uzun süre uyumak istememesi için yeterlidir.  Mutlu insanlarız çünkü kendimizi bağımsız bir devlet olarak kurduk. Şuşa’nın bizim olduğunu tekrar söyleyin! Karabağ Azerbaycan’dır!” diyerek Azerbaycanlıların gurur duyması gerektiğini ifade etti.


Yeni Akit Gazetesi
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Türk SİHA'ları Almanların gözünü fena korkuttu
Gündem

Türk SİHA'ları Almanların gözünü fena korkuttu

Irak, Suriye, Libya ve Dağlık Karabağ'da destan yazan Türk SİHA'larının başarısı tüm dünyada gündem oldu. Türk SİHA'larına dünya ülkelerinde..
Merkel'in yerine geçen 'Türk Armin'den canlı yayında PKK ayarı
Gündem

Merkel'in yerine geçen 'Türk Armin'den canlı yayında PKK ayarı

Almanya Başbakanı Angela Merkel'in yerine geçen ve partisi içinde "Türk Armin" olarak bilinen Armin Laschet'in canlı yayında PKK savunucusu ..
Eski AK Partili, Kemal Kılıçdaroğlu'na AK Parti'deki liyakattan dert yandı!
Gündem

Eski AK Partili, Kemal Kılıçdaroğlu'na AK Parti'deki liyakattan dert yandı!

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun görüşme gerçekleştirdiği ev kadınlarından biri dört yıl önce AK Parti'ye üye olduğunu ancak 'bir iş..

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay