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Alışverişin 5 önemli kuralı

Alışveriş yaparken dikkat edilmesi gerekenler nelerdir?

11 Ekim 2018 Perşembe 22:02
Alışverişin 5 önemli kuralı

1. MEYVE-SEBZEDE TAZELİK ÖNEMLİ

Meyve ve sebze secimi sırasında dış görünümü oldukça taze gibi görünenlerden seciniz. Hafif çürümüş veya üzerinde lekeler oluşan gıdalardan uzak durun. Sebze ve meyve üzerine öz suyu bulaşmış olanlardan mutlaka uzak durun. Ne yazık ki dış görünümü çok iyi olan gıdalar her zaman o kadarda kaliteli çıkmayabilir, bunu da unutmayınız lütfen.

2. AMBALAJLARI SAĞLAM OLMALI

Satın alacağınız paketleri mutlaka delik, yırtık var mı diye kontrol ediniz. Ev ve et ürünleri aldığınızda kan torbadan akıyorsa mutlaka başka bir poşet içerisine yerleştiniz. Bu şekilde alışveriş sepetinizin içindeki diğer ürünlere kan bulaşmasını önlemiş olursunuz.

3. MARKET DONDURUCULARININ DERECESİNE BAKIN

Alışveriş esnasında buzluk veya derin dondurucuların gerekli derecede olduğundan emin olun. Olması gereken derecede ayarlı olmayan buzluktan kesinlikle gıda almayın. Ortalama olarak sebze ve meyve reyonları 10 derece, süt ve süt ürünleri 4 derece, et, balık ve tavuk gibi ürünler 2 derece, dondurulmuş gıdalar için -18 derecede muhafaza edilmelidir.

4. SON KULLANMA TARİHİNİ KONTROL EDİN

Ambalajlı tüm ürünlerde üretim ve son tüketim tarihi vardır. Son kullanma tarihi geçenleri ya da kısa sürede tüketemeyeceğiniz ürünleri almayın. Market görevlisine de bu durumu bildiğiniz, sizden sonraki müşteri dikkat etmeden o ürünü alabilir.

5. DONDURULMUŞ GIDAYI ALIŞVERİŞİN SONUNA BIRAKIN

Dondurulmuş gıda almanız gerekiyorsa kesinlikle alışverişin başında alınmamalıdır. Buzluktan çıkarılan bir ürün uzun süre muhafaza edilmesi gereken derecenin üstünde bekletilirse bozulacaktır.

Haber Tarihi: 11 Ekim 2018 Perşembe 22:02
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

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