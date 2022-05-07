Alışveriş sitelerindeki cüzdan sistemi caiz mi? Önemli açıklama

Fatih Kalender Hoca, İsmailağa Cemaati'nin Youtube kanalında, alışveriş sitelerindeki cüzdan sistemine ilişkin çok önemli açıklamalar yaptı.

"Alışveriş sitelerinde cüzdan sistemi var. Mesela 10 lira yükleyince 20 liralık alışveriş hakkı oluyor. Bu faiz olur mu?" sorusunu yanıtlayan Kalender, cüzdana yüklenen paranın bir nevi sitenin kullanımına arz edildiğini söyledi. Sitenin o parayı farklı alanlarda kullanabildiğini, bedava bir para olduğunu belirten Kalender, müşteri alışveriş yapana kadar para sitede duracağı ve onu kullanacağından dolayı sitenin işine geldiğini belirtti.

"Siz o parayı oraya verirken daha henüz bir mal almış değilsiniz. İleride alacağınız maldan kaynaklı koyup, alışverişi oradan yapacaksınız ve o paranın kullanım hakkını da siteye vermiş oluyorsunuz. İslam fıkhında bunun karşılığı 'borç'tur. Yani siz onu borç vermiş oluyorsunuz. Çünkü o parayı kullanıyor." diyen Kalender, "Borç veren kimse vermiş olduğu borçtan bir menfaat elde etmemelidir." ifadelerini kullandı.

Verilen borcun borç verene bir menfaat sağlamasının faiz olduğunu hatırlatan Kalender, örnek olarak 10 lira yüklenilen cüzdandan 20 lira kullanım hakkı kazanılmasının; dolayısıyla bu sisteminin kullanılmasının caiz olmadığını bildirdi.