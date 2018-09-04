THY - TR Çıkışlı Güney Avrupa Eylül
0553 313 94 23

Alınganlık cildi mahvediyor

Alıngan insanlarda cilt hastalıklarına, çarpıntı, taşikardi ve benzeri ritim bozukluklarına, kalp hastalığıyla alakasız asabi kalp ağrılarına daha sık rastlanıyor.

04 Eylül 2018 Salı 20:50
Alınganlık cildi mahvediyor

Hassas, duyguları güçlü, duygusal iniş ve çıkışları sert, dış etkilere fazlaca açık kişilerde alınganlık çok olur. Bunlarda kaşıntılı cilt hastalıklarına (nörodermit), çarpıntı, taşikardi ve benzeri ritim bozukluklarına, kalp hastalığıyla alakasız asabî kalp ağrılarına daha sık rastlanıyor. Bu kişilerde reflü, gastrit gibi mide yemek borusu sorunlarıyla karşılaşma ihtimali de artıyor. Bu tür ruhsal yapılanmalar çoğu zaman asabî kolit ya da "mutsuz/huysuz bağırsak sendromu" olarak bilinen ve gaz, şişkinlik, karın ağrısı, kabızlık ve ishal ataklarıyla karakterli olan bir klinik tabloya yol açıyor. Özetle alınganlık sağlığa iyi gelmiyor.

Alınganlık aile içinde zaman zaman sıkıntılı bir duruma da dönüşebilir. Can sıkıcı ve zarar verici olabiliyor. Eşlerden birinin gereksiz yere alınganlıkları ilişkiyi yaralayabiliyor. Çünkü, alınganlık, şüphecilik ve özgüven eksikliği gibi tehlikeleri de barındırıyor.

Kendine güvensiz insanların yaşadıkları en yoğun duygusal hal alınganlık. Hemen hemen herkesin tavırlarına kendilerine dönük bir anlam vermek bu insanlara özgü bir tavırdır. Bunları ne olursa olsun ikna etmek mümkün değildir.

Bir başka alınganı değiştiremezsiniz ama ciddi bir gayretle, iradenizi kullanarak kendi alınganlığınızla başa çıkma becerisini kazanabilirsiniz..

Haber Tarihi: 04 Eylül 2018 Salı 20:50
  1. alınganlık
  2. alınganlığın zararalrı

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Bacak damar tıkanıklığı nedir?
    1. Bacak damar tıkanıklığı nedir?
    2. Şarbon hastalığı bulaşıcı mı?
    3. Küçük dil neden şişer?
    4. Adım adım kalp sağlığınızı koruyun!
    5. Gaz şikayetiniz varsa...
    6. Birleşmiş Milletler'de İdlib için..
    7. Mide sarkması neden olur? Nasıl tedavi..
    8. Diş eti neden şişer?
    9. Hamilelikte burun kanamaları zararlı mı?
    10. Ukraynalı bakan Ankara'da!
    11. Ankara Valiliği'nden saldırı açıklaması!
    12. ABD'nin Büyükelçiliği'ne füze düştü!..
    13. Akşener'in istifa tiyatrosu..
    14. Emine Erdoğan'dan Kırgızistan ziyareti..
    15. Çocuğunuza hayır demeyi öğrenin
    16. Müslüman Sinema Festivali'nde..
    17. Alınganlık cildi mahvediyor
    18. Peygamberimizi bu konularda örnek..
    19. ABD'den flaş 'İdlib' açıklaması!
    20. Yağlı tohumları mutlaka tüketin!
    Perinçek'ten çarpıcı yazı: Hiç kimse bizden Tayyip Erdoğan düşmanlığına...
    Perinçek'ten çarpıcı yazı: Hiç kimse bizden Tayyip Erdoğan düşmanlığına...
    İşsizlik maaşı kaç ay alınır İşsizlik maaşı hesaplama
    İşsizlik maaşı kaç ay alınır İşsizlik maaşı hesaplama
    EYT emeklilikte yaşa takılanların umudu Cumhurbaşkanı Erdoğan!
    EYT emeklilikte yaşa takılanların umudu Cumhurbaşkanı Erdoğan!
    Eski Cumhuriyet Savcısı, çöplükte ölü olarak bulundu
    Eski Cumhuriyet Savcısı, çöplükte ölü olarak bulundu
    BİM A101 Şok aktüel indirim ürünleri kataloğu listesi!
    BİM A101 Şok aktüel indirim ürünleri kataloğu listesi!

    Günün Karikatürü

    Yeni Akit Gazetesi - Günün Karikatürü
    Güvenlik görevlisinin dikkati hayat kurtardı! 'Karnım ağrıyor dedi ve...'
    Güvenlik görevlisinin dikkati hayat kurtardı! 'Karnım ağrıyor dedi ve...'
    Erdoğan başlattı! İngiltere ve Almanya'dan sonra Çin de harekete geçti
    Erdoğan başlattı! İngiltere ve Almanya'dan sonra Çin de harekete geçti