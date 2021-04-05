Alihan Şimşek kimdir? Alihan Şimşek tutuklandı mı?

Alihan Şimşek, bir sosyal medya kullanıcısı ile yaptığı canlı yayında; köye tatile gittiği bir dönemde 3 yaşındaki bir kıza cinsel istismarda bulunduğunu itiraf etti. Görüntülerin kısa sürede birçok kullanıcı tarafından paylaşmasının ardından #SapıkAlihanTutuklansın etiketi Twitter'da Türkiye Gündemi'nde birinci sıraya yükseldi.

Alihan Şimşek tutuklandı mı?

'SapıkAlihanTutuklansın' etiketiyle 60 binden fazla tweet atıldı. İstanbul Emniyeti Çocuk Şube Müdürlüğü Polisleri ise Alihan Şimşek isimli şüpheliyi Kağıthane İlçesi'ndeki ikamet adresinde gözaltına aldı. Şüphelinin "Atatürk Aleyhine İşlenen Suçlar" başlıklı "5816 Sayılı Kanuna Muhalefet" ile Türk Ceza Kanunu kapsamında "Devletin Egemenlik Alametlerini Aşağılama, Halkı Kin ve Düşmanlığa Tahrik veya Aşağılama, Çocuğun Cinsel İstismarı" suçlarından ötürü adliyeye sevk edileceği vurgulandı.