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Biyografi Alihan Şimşek kimdir? Alihan Şimşek tutuklandı mı?
Biyografi

Alihan Şimşek kimdir? Alihan Şimşek tutuklandı mı?

Sosyal medyada yayınlanan bir video Türkiye’yi ayağa kaldırdı. Türk Bayrağı'nı yırtan ve Mustafa Kemal ile Özgecan Aslan'a hareket eden Alihan Ş. olduğu öğrenilin kişi, 3 yaşındaki bir çocuğa da cinsel istismarda bulunduğunu anlatması üzerine sosyal medyadan tepkiler çığ gibi büyükü. Sapık Alihan Ş. gözaltına alındığı açıklandı. Alihan Şimşek tutuklandı mı?

Yeniakit Publisher
2021-04-05 11:28:00 - 2021-04-05 11:29:58
Alihan Şimşek kimdir? Alihan Şimşek tutuklandı mı?

Alihan Şimşek, bir sosyal medya kullanıcısı ile yaptığı canlı yayında; köye tatile gittiği bir dönemde 3 yaşındaki bir kıza cinsel istismarda bulunduğunu itiraf etti. Görüntülerin kısa sürede birçok kullanıcı tarafından paylaşmasının ardından #SapıkAlihanTutuklansın etiketi Twitter'da Türkiye Gündemi'nde birinci sıraya yükseldi.

Alihan Şimşek tutuklandı mı?

'SapıkAlihanTutuklansın' etiketiyle 60 binden fazla tweet atıldı. İstanbul Emniyeti Çocuk Şube Müdürlüğü Polisleri ise Alihan Şimşek isimli şüpheliyi Kağıthane İlçesi'ndeki ikamet adresinde gözaltına aldı. Şüphelinin "Atatürk Aleyhine İşlenen Suçlar" başlıklı "5816 Sayılı Kanuna Muhalefet" ile Türk Ceza Kanunu kapsamında "Devletin Egemenlik Alametlerini Aşağılama, Halkı Kin ve Düşmanlığa Tahrik veya Aşağılama, Çocuğun Cinsel İstismarı" suçlarından ötürü adliyeye sevk edileceği vurgulandı.

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