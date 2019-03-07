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"Aliağa ve Çevresindeki Antik Kentler" okuyucuyla buluştu

Aliağa Kent Kitaplığı’nın 9. yayını "Aliağa ve Çevresindeki Antik Kentler"okuyucudan gelen yoğun talep üzerine belirlenen tarihten önce dağıtıma çıktı.

07 Mart 2019 Perşembe 14:37
"Aliağa ve Çevresindeki Antik Kentler" okuyucuyla buluştu

Aliağa Kent Kitaplığı’nın 9. yayını "Aliağa ve Çevresindeki Antik Kentler, Kyme, Myrina, Gryneion, Tisna, Elaia, Aigai, Larisa okuyucudan gelen yoğun talep üzerine belirlenen tarihten önce dağıtıma çıktı.

 

Okuyucularına ücretsiz olarak dağıttığı binlerce dörtlü ve altılı kitap setleri ile dikkat çeken Aliağa Belediyesi, tarihseverler ve arkeoloji bilim dünyası tarafından merakla beklenen Aliağa ve Çevresindeki Antik Kentler, Kyme, Myrina, Gryneion, Tisna, Elaia, Aigai, Larisa’yı okuyucu ile buluşturdu.

 

Adnan Menderes Üniversitesi, Fen Edebiyat Fakültesi, Arkeoloji Bölümü öğretim üyesi Doç. Dr. Murat Çekilmez’in editörlüğünü üstlendiği 200 sayfalık eserde, Aliağa ve çevresinde yer alan antik kentler; Kyme, Myrina, Gryneion, Tisna, Elaia, Aigai ve Larisa’da yürütülen kazı araştırmalarında elde edilen bilimsel bulgular toplu bir şekilde bilim dünyasına sunuldu.

 

Çevrenin tarihi ve arkeolojisi hakkında temel bilgilerin yer aldığı eseri okuyucuların, Aliağa Belediyesi merkez hizmet binasında faaliyet gösteren Hilal Masa’dan, Yeni Mahalle, Helvacı, Yeni Şakran Hizmet Birimleri ile Nadir Nadi Kütüphanesinden ücretsiz olarak temin edebileceği belirtildi. Kitaba dijital platformdan ulaşmak isteyen okuyucularında, kitapların tam metinlerini Aliağa Belediyesi resmi internet sayfasındaki ’yayınlarımız’ bölümünden okuyabileceği, ya da PDF olarak indirebileceği duyuruldu.

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Haber Tarihi: 07 Mart 2019 Perşembe 14:37
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