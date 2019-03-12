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Aliağa Belediyesi'nden yeni bir eser

Türkiye’nin ilk ilçe atlası olma özelliğine sahip “Aliağa Coğrafya Atlası” Aliağa Kent Kitaplığı’nın 10.yayını olarak 19 Mart’ta kitaplıklardaki yerini alacak.

12 Mart 2019 Salı 11:21
Aliağa Belediyesi'nden yeni bir eser

Türkiye’nin ilk ilçe atlası olma özelliğine sahip “Aliağa Coğrafya Atlası” Aliağa Kent Kitaplığı’nın 10.yayını olarak 19 Mart’ta kitaplıklardaki yerini alacak.

 

Okuyucusuna ücretsiz olarak dağıttığı dörtlü ve altılı kültür setleriyle cumhuriyet tarihinde kültür rekoruna imza atan Aliağa Belediyesi, Türkiye’nin ilk ilçe atlasını okurlarla buluşturarak bir ilke daha imza atacak.

 

Aliağa Belediyesi’nin kültür yayınları kapsamında hazırlanan “Aliağa Coğrafya Atlası” 19 Mart’ta Aliağalılarla buluşacak. Doç. Dr. Emre Özşahin ve Dr. Öğr. Üyesi İlker Eroğlu tarafından hazırlanan 120 sayfalık büyük boy eser Aliağa ile ilgili coğrafi verilerin toplanması, görselleştirilmesi, analizi ve dağıtımı bakımından önem taşıyor.



Harita ve fotoğraf içeriğiyle desteklendi

 

Kritik analitik düşünce perspektifinde ve ortak hafıza ekseninde hazırlanan “Aliağa Coğrafya Atlası”, ilçenin jeolojik, jeomorfolojik, iklim, hidrografya, toprak, bitki örtüsü, nüfus ve yerleşme, tarım ve hayvancılık, arazi kullanımı, sanayi ve ticaret ile turizm özelliklerini okuyucuya tanıtıyor. Ayrıca yayın zengin bir harita ve fotoğraf içeriğiyle desteklendi. Aliağa Belediyesi’nin destekleriyle hazırlanan çalışma Aliağa ve coğrafya bilimi adına önemli bir görsel başvuru kaynağı olacak. Diğer yandan bu çalışma sayesinde üretilen yazılı ve görsel veriler başta yöre insanı olmak üzere turistlere, yatırımcılara ve bilimsel çalışma yapacaklara ışık tutacak. “Aliağa Coğrafya Atlası” Türkiye’nin diğer ilçeleri başta olmak üzere çeşitli büyüklükteki diğer idari yapılara da örnek olacak.

 

Atlasın içinde yer alan bilgiler, farklı kişi, kurum ve kuruluşlardan alınan tematik haritalar veya istatistiksel verilerin arazi çalışmaları eşliğinde toplanan yersel verilerle birleştirilip, bilgisayar ortamında işlenmesi sayesinde elde edildi. Stratejik konumu, köklü arkeolojik ve tarihi değerleri, zengin doğal kaynakları, yüksek katma değerli ürün üretimi odaklı sanayi yapısı ile hem bölge hem de ülke genelinde yüksek potansiyel taşıyan Aliağa coğrafyasının görsel açıdan okuyucuya sunulması ve ilçenin mekânsal olarak haritalanabilen yönlerinin tanıtılması amaçlandı.



“Kitabı Hilal Masa’dan ücretsiz edinin”

 

Türkiye’nin ilk ilçe atlası “Aliağa Coğrafya Atlası”na sahip olmak isteyen okurlar, kitabı 19 Mart’tan itibaren Aliağa Belediyesi merkez binasında faaliyet gösteren Hilal Masadan, Yeni Mahalle, Yeni Şakran ve Helvacı Hizmet Birimleri ile Nadir Nadi Kütüphanesinden ücretsiz edinebilirler. Aliağa Belediyesi’nin resmi internet sayfasından E-Belediye-Yayınlarımız bölümünden pdf olarak indirebilir ya da dinleyebilirler.

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Haber Tarihi: 12 Mart 2019 Salı 11:21
  1. kültür
  2. fotoğraf
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