Ali Tezel ne kadar ceza aldı? Ali Tezel kimdir?

Ali Tezel ne kadar ceza aldı? Sosyal güvenlik uzmanı Ali Tezel, Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) kapsamında yargılandığı davada, "silahlı terör örgütüne yardım etme" suçundan 3 yıl 1 ay 15 gün hapis cezasına mahkum edildi. Sanığın sosyal medyada Bank Asya'ya para yatırdığını beyan ettiğini ve bu konuda propaganda yaptığını belirten mahkeme, sanığın duruşmalardaki tutum ve davranışlarını, eylemin niteliği ve özelliklerini, yatırılan para miktarını dikkate alarak cezayı 3 yıl 1 ay 15 güne indirdi. Mahkeme, Tezel hakkındaki adli kontrol tedbirlerinin devamını kararlaştırdı.

Ali Tezel FETÖ davası kararı

Ali Tezel, sosyal medya hesabından FETÖ'ye destek veren paylaşımlar yaptığı iddiasıyla 13 Ocak 2020'de gözaltına alınmış ve ifade işlemlerinden sonra serbest bırakılmıştı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, Tezel'in "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 7,5 yıldan 15 yıla kadar hapsi istenmişti. Mahkeme Ali Tezel’in 3 yıl 1 ay 15 güne indirdi. Mahkeme, Tezel hakkındaki adli kontrol tedbirlerinin devamını kararlaştırdı.

Ali Tezel kimdir?

10 Eylül 1966 tarihinde İzmir'in Ödemiş ilçesinde dünyaya geldi. İlkokulu Ödemiş'te okuduktan sonra ortaokulu devlet parasız yatılı olarak İzmir Buca Ortaokulu'nda, liseyi de yine devlet parasız yatılı olarak Konya Atatürk Sağlık Meslek Lisesi'nde okudu.

1985 yılında Nevşehir'de sağlık memuru olarak göreve başladı.

1987 yılında Ankara Numune Hastanesine tayin oldu. 1987-1989 yıllarında Ankara Numune Hastanesi Hızır Acil Servisi'nde çalışırken aynı zamanda Hacettepe Üniversitesi Anestezi Teknikerliği bölümünde lisans eğitimine başladı.

1989 yılında İzmir'e tayin oldu ve İzmir Alsancak Devlet Hastanesi Acil Servisi'nde geceleri çalışırken, gündüzleri de Dokuz Eylül Üniversitesi İktisadi idari Bilimler Fakültesi Çalışma Ekonomisi ve Endüstriyel İlişkiler bölümünden lisans eğitimini tamamladı.

1995 yılında SSK Sigorta Müfettiş Yardımcısı sınavını kazanarak göreve başladı. 1998 yılında SSK Sigorta Müfettişi oldu. Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK), Rehberlik ve Teftiş Başkanlığı, İstanbul 1 Nolu Grup Başkanlığı'nda Başmüfettiş olarak görev yaptı.

Ali Tezel kitapları!

1998 - Sosyal Sigorta Mevzuatı ve Bağ-Kur Yasası

2000 - Sosyal Sigortalar Mevzuatı ve Örnek Yargı Kararları

2009 - Sosyal Güvenlik Reformu '2009' Yorum ve Açıklaması