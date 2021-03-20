Ali Sunal yoğun bakımda mı? Ali Sunal sağlık durumu nasıl?

Ali Sunal’ın koronavirüse yakalandığı açıklanmıştı. Tevadevi evde devam eden Ali Sunal’ın durumu ağırlaşması üzerine hastaneye kaldırıldı. Ali Sunal’ın sağlık durumuna ilişkin ailesinden henüz herhangi bir açıklama yapılmadı. 43 yaşındaki Ali Sunal’ın kayınpederi ile kayınvalidesi Bülent-Şehnaz Kurbanzade’nin de koronaya yakalandığı öğrenilmişti.

Geçtiğimiz günlerde İmamlarla dalga geçen SHOW TV'de yayınlanan sunuculuğunu Ali Sunal'ın yaptığı Güldür Güldür sözde komedi programı halkın tepkisini çekmişti. Diyanet çevresinde Güldür Güldür’deki bu skandal skeç nedeniyle özür dilenmesini beklerken, Din adamları da RTÜK'ü göreve çağırmıştı.