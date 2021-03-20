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Aktüel Ali Sunal yoğun bakımda mı? Ali Sunal sağlık durumu nasıl?
Aktüel

Ali Sunal yoğun bakımda mı? Ali Sunal sağlık durumu nasıl?

Ezo Sunal’ın koronaya yakalandığı açıklanmıştı. Kemal Sunal’ın oğlu Ali Sunal’ın da koronaya yakalandığı geçtiğimiz günlerde öğrenilmişti. Ali Sunal’ın hastaneye kaldırıldığı açıklandı. Peki Ali Sunal yoğun bakımda mı?

Yeniakit Publisher
2021-03-20 13:38:00 - 2021-03-20 13:38:51
Ali Sunal yoğun bakımda mı? Ali Sunal sağlık durumu nasıl?

Ali Sunal’ın koronavirüse yakalandığı açıklanmıştı. Tevadevi evde devam eden Ali Sunal’ın durumu ağırlaşması üzerine hastaneye kaldırıldı. Ali Sunal’ın sağlık durumuna ilişkin ailesinden henüz herhangi bir açıklama yapılmadı. 43 yaşındaki Ali Sunal’ın kayınpederi ile kayınvalidesi Bülent-Şehnaz Kurbanzade’nin de koronaya yakalandığı öğrenilmişti.

Geçtiğimiz günlerde İmamlarla dalga geçen SHOW TV'de yayınlanan sunuculuğunu Ali Sunal'ın yaptığı Güldür Güldür sözde komedi programı halkın tepkisini çekmişti. Diyanet çevresinde Güldür Güldür’deki bu skandal skeç nedeniyle özür dilenmesini beklerken, Din adamları da RTÜK'ü göreve çağırmıştı. 

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