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Ali Şen destekleyeceği adayı belli oldu

Fenerbahçe'nin eski başkanlarından Ali Şen, Fenerbahçe başkanlık yarışında Ali Koç'u desteklediğini açıkladı.

20 Nisan 2018 Cuma 21:07
Ali Şen destekleyeceği adayı belli oldu

Muğla'nın Bodrum ilçesine gelen Fenerbahçe Kulübü Başkan adayı Ali Koç, Fenerbahçelilerle yaklaşık 3 saat süren toplantı yaptı. Fenerbahçe eski başkanlarından Ali Şen'in de aralarında bulunduğu 800 kişi toplantıya katıldı. Toplantı öncesinde basın mensuplarına açıklama yapan Şen ise Koç'a desteğini açıkladı.

Basın mensuplarına kısa açıklama yapan Ali Koç, "Bugün aslında bu toplantıyı yapmak istemiyorduk. Dünkü olaylardan sonra üzüntümüz büyük. Bu olaylar araştırılmalı, nedenleri bulunmalı. Kısa bir süre sonra Bodrum'da yine bir araya geleceğiz. O zaman daha çok konuşma açıklama yapma fırsatı bulacağız. Siz sayın basın mensuplarının sabrı için teşekkür ediyorum" dedi.

Koç ardından İstanbul'a dönmek üzere karayoluyla Bodrum'dan ayrıldı.

BAŞKAN ETRAFINDA KENETLENME ÇAĞRISI

Öte yandan Koç'un dernek üyelerine ve taraftarlarla yaptığı toplantıda, "Dönem kavga etme dönemi değil. Başkan etrafında kenetlenme dönemi. Birlikte olalım, Fenerbahçe en zor günlerinde birlikte olduğu için bugün bu başarıyı sağlamıştır. Her şey bizim lehimizeyken, böyle bir maçta Fenerbahçe taraftarının böyle bir olaylara yer vermiş olabileceğine inanmıyorum. Bu, çok ciddi bir şekilde araştırılmalı" dedi

Haber Tarihi: 20 Nisan 2018 Cuma 21:07
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