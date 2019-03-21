Ali Şafak Öztürk'ten yabancı oyuncu sınırlaması açıklaması

Antalyaspor Kulübü Başkanı Ali Şafak Öztürk, Spor Toto Süper Lig'de yabancı oyuncu sayısında yaşanacak bir kısıtlamanın, Anadolu kulüplerini zayıflatacağını ileri sürdür.

Kendisine ait sosyal medya hesabından açıklamada bulunan Ali Şafak Öztürk, yabancı oyuncu sayısının azaltılması yönünde alınacak olası bir kararın, kullanılabilir futbolcu havuzunu daraltacağını, bunun da ligin genel kalitesine olumsuz yansıyacağı savundu.

Dar havuzdan yapılacak oyuncu tercihleri nedeniyle transferde hata oranının daha da artacağını kaydeden Öztürk, şunları kaydetti:

"Takımlar içerisinde rekabetçi ortam azalacak, kadrolar sayısal anlamda daha daralacaktır. Ana oyuncuların yerleri çok daha garanti olduğundan, performans geliştirme motivasyonu azalacaktır. Avrupa kupalarında mücadele eden takımlarımızın rekabet güçleri zayıflayacaktır. Rakiplerin neredeyse hepsi sınırsız yabancı oyuncu oynatabilmektedir. Özellikle Anadolu kulüplerinin gücü azalacaktır. Oyuncu havuzunun daralmasıyla, satılan veya kaybedilen oyuncuların telafisi zorlaşacaktır. Son zamanlarda alt liglerde artan kalite de aynı oranda zayıflayacak, rekabet yapısı orada da azalacaktır. Hatta bir üst lige çıkan kulübün tutunması daha zor hale gelecek, takviye konusunda sıkıntı yaşayacaklardır."

- "Yurt dışına çıkma isteği azalacak"

Öztürk, yabancı oyuncu sınırlamasının, Türk futbolcuların oynama garantilerini artıracağını, bunun da çalışma tempoları ve gelişimlerini olumsuz etkileyeceğini aktardı.

Yurt dışına Türk oyuncu satışlarının da azalacağını söyleyen Öztürk, "Yüksek kazançları olan Türk oyuncularının yurt dışına çıkma isteği azalacaktır. Yurt içindeki takımlar da Türk oyuncuları kendi bünyelerinde tutmak zorunda kalacağı için, futbolcu satışları zorlaşacaktır. Sonuç olarak milli takıma tercih edilen oyuncular, eskisi gibi ağırlıklı olarak İstanbul kulüplerinden olacaktır." değerlendirmesinde bulundu.

Kulüplerin en önemli mali kaynağı olan yayıncı kuruluş gelirinin, esnek yabancı kuralı yürürlükteyken tarihinin en yüksek seviyesine çıktığını kaydeden Öztürk, izlenme oranı ve maçlara giden taraftar sayısında da artış gözlendiğini belirtti.

Gelirlerin azalma riskinin dahi kulüplere çok zarar vereceğini anlatan Öztürk, şu görüşlerini paylaştı:

"Son yıllarda gözlemlenen yüksek bonservisli yerli ve yabancı oyuncu satışları, bu kural döneminde olmuştur. Artık Avrupa, Çin, Arap takımları tarafından yakından takip edilen, son durak olmaktan çıkan, yeni bir pazar halini alan ligimiz, cazibesini kaybeder. Daha az uluslararası bir lig, dışarıdan transfer riski daha yüksek bir lig haline geri dönecektir. Halihazırda devam eden yabancı oyuncu sözleşmeleri yeniden gözden geçirilmek zorunda kalınacak ve bunun da mali külfeti olacaktır."