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Ali Şafak Öztürk: "Potansiyel bir yabancı sayısı azaltma kararı lig kalitesini düşürür"

Antalyaspor Kulübü Başkanı Ali Şafak Öztürk, potansiyel bir yabancı sayısı azaltma kararının ligin ve Türk oyuncu kalitesini düşüreceğini söyledi.

21 Mart 2019 Perşembe 15:07
Ali Şafak Öztürk: "Potansiyel bir yabancı sayısı azaltma kararı lig kalitesini düşürür"

Antalyaspor Kulübü Başkanı Ali Şafak Öztürk, potansiyel bir yabancı sayısı azaltma kararının ligin ve Türk oyuncu kalitesini düşüreceğini söyledi. Öztürk, böyle bir durumda kulüplerin gelirlerinin de azalacağını vurguladı.


Potansiyel bir yabancı sayısı azaltma kararının Türk futboluna mali ve ligin kalitesine etkisinin ne olacağı konusuna değinen Öztürk, kullanılabilir oyuncu havuzunun daralması sonucunda ligin genel kalitesine olumsuz yansıma olacağını söyledi. Dar havuzdan seçilecek oyuncu tercihleri nedeniyle transferlerdeki hata oranının daha da artacağına dikkat çeken Öztürk, takımlar içerisindeki rekabetçi ortamın azalacağı, kadroların sayısal anlamda daha daralacağı görüşünde bulundu. Ana oyuncuların yerlerinin çok daha garanti olduğundan, performans geliştirme motivasyonlarının azalacağını iddia eden Öztürk, Avrupa kupalarında mücadele eden takımların rekabet güçlerinin zayıflayacağını, rakiplerin neredeyse hepsinin sınırsız yabancı oyuncu oynatabildiklerinin altını çizdi.


Özellikle Anadolu kulüplerinin gücünün azalacağını iddia eden Ali Şafak Öztürk oyuncu havuzunun daralmasıyla, satılan veya kaybedilen oyuncuların telafisinin zorlaşacağını, son zamanlarda alt liglerde artan kalitede aynı oranda zayıflayacak rekabet yapısının orada da azalacağını kaydetti. Hatta bir üst lige çıkan kulübün çıktığı ligde tutunmasının daha zor hale geleceğini söyleyen Başkan Öztürk takviye konusunda da sıkıntı yaşanacağını kaydetti.


Olası bir yabancı sayısı düşürme kararının Türk oyuncularının ve dolaylı olarak milli takımın kalitesi ve performansına etkisi konusunda da görüşlerini açıklayan Öztürk, oynama garantilerinin artmasının Türk oyuncuların çalışma tempolarını ve gelişimlerini olumsuz etkileyeceğini söyledi.


Uygulamanın gerçekleşmesi halinde yurt dışına Türk oyuncu satışlarının azalacağını ileri süren Başkan Öztürk, yüksek kazançları olan Türk oyuncuların yurt dışına çıkma isteğinin azalacağına dikkat çekti. Yurt içindeki takımlarda Türk oyuncuları kendi bünyelerinde tutmak zorunda kalacağı için oyuncu satışlarının zorlaşacağına dikkat çeken Öztürk, "Sonuç olarak Milli Takım’a tercih edilen oyuncular eskisi gibi ağırlıklı olarak İstanbul kulüplerinden olacaktır" dedi.


Türk futboluna mali etkisi konusunda da görüşlerini açıklayan Başkan Öztürk, "Kulüplerin en önemli gelir kaynağı olan yayıncı kuruluş geliri, şu anki esnek yabancı kuralı yürürlükteyken tarihinin en yüksek seviyesine çıkmıştır. Ayrıca izlenme ve maçlara giden taraftar sayısında da artış gözlenmektedir. Bu gelirlerin azalma riski dahi kulüplerimize çok zarar verecektir. Son yıllarda gözlemlenen yüksek bonservisli yerli ve yabancı oyuncu satışları bu kural döneminde olmuştur. Artık Avrupa, Çin, Arap takımları tarafından yakından takip edilen, son durak olmaktan çıkan, yeni bir pazar halini alan ligimiz, cazibesini kaybeder. Daha az enternasyonal bir lig, dışarıdan transfer riski daha yüksek bir lig haline geri dönecektir. Hali hazırda devam eden yabancı oyuncuların sözleşmeleri yeniden gözden geçirilmek zorunda kalınacak ve bunun da mali külfeti olacaktır" diye konuştu.


Başkan Öztürk şöyle devam etti:


"Sonuç olarak bütün veriler diyor ki lig kalitesi düşecektir, Türk oyuncu kalitesi düşecektir, kulüplerin gelirleri azalacaktır. Bu kural döneminde yayın ihalesi rekor seviyeye çıkmışken, stadyumlarımıza gelen taraftar sayısı artmışken, çok yüksek seviyelere oyuncu satışları gerçekleşmeye başlamışken, Anadolu kulüplerinde oynayan milli seviyelerdeki oyuncu sayıları artmışken, neredeyse bütün kulüplerimizde altyapıdan oyuncu oynatma oranı artmışken, oyuncu ihraç eden milli takımların daha başarılı olduğu son Dünya Kupası’nda da tekrar tescil edilmişken, biz gerçekten neyi tartışıyoruz?"

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Haber Tarihi: 21 Mart 2019 Perşembe 15:07
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