Ali Palabıyık, Kosova-Danimarka maçını yönetecek FIFA kokartlı hakem Ali Palabıyık, Kosova-Danimarka arasında oynanacak hazırlık maçında düdük çalacak.

FIFA kokartlı hakem Ali Palabıyık, Kosova-Danimarka arasında oynanacak hazırlık maçında düdük çalacak.

FIFA kokartlı hakem Ali Palabıyık, Kosova ile Danimarka arasında 21 Mart Perşembe günü oynanacak özel maçı yönetecek. Kosova’nın Priştine şehrindeki Fadil Vokrri Stadyumu’nda saat 21.00’de başlayacak müsabakada Palabıyık’ın yardımcılıklarını Serkan Olguncan ve Cevdet Kömürcüoğlu yapacak.

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