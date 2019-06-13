Ali Muhammed, 150. maçına çıktı Fenerbahçe Beko’nun başarılı basketbolcusu Ali Muhammed, Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi Play-Off Final Serisi üçüncü maçında oynanan Anadolu Efes maçı ile sarı-lacivertli forma altında bu ligdeki 150.

Fenerbahçe Beko’nun başarılı basketbolcusu Ali Muhammed, Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi Play-Off Final Serisi üçüncü maçında oynanan Anadolu Efes maçı ile sarı-lacivertli forma altında bu ligdeki 150. maçına çıkmış oldu.

Fenerbahçe Beko’nun başarılı oyuncusu Ali Muhammed, sarı-lacivertli forma ile 150. sınavına çıktı. Birleşik Amerika asıllı milli basketbolcu, Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi Play-Off Final serisi üçüncü maçında Ülker Spor ve Etkinlik Salonu’nda oynanan Anadolu Efes karşılaşmasında mücadele ederek, ligde 150. kez sarı-lacivertli formayı terletmiş oldu.

Milli basketbolcu, Anadolu Efes’in 57-72’lik skorla kazandığı 150. müsabakasında 17 dakika parkede kalarak, 13 sayı ile takımına katkı sağladı.

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