Ali Mahir Başarır'dan şok ima: Hakime söyleyeceğim, neyin ne olduğunu biliyorum

Tele 1 Televizyon Kanalı’nda canlı yayına CHP Genel Merkezi’ndeki makam odasından bağlanan Ali Mahir Başarır, program konuğu Hukukçu Salim Şen’in, “Mutlak butlan kararı çıkarsa ne yapacaksınız?” şeklindeki sorusuna, içinde hakime yönelik bir miktar tehdit, bir miktar da CHP lehine karar vereceğini bildiğini hissettiren ifadeler bulunan sözler sarf etti.

Başarır, konuşmasının ilk bölümünde her zamanki hamasi ifadelerle, “Burası İsmet Paşa’nın, burası Sayın Özgür Özel’in odası. Burası benim makam odam. Ben buradayım. Yarın da Genel Başkan Yardımcılarımız, milletvekillerimiz genel merkezde. Umarım böyle bir hata yapmazlar. Umarım bu ülkeyi utandırmazlar. Umarım demokrasiyi bu kadar kırıp dökmezler. Biz buradayız, görevimizin başındayız. Bizi bu göreve halk, 1380 kurultay delegesi getirdi. O yüzden bir darbeyle ne partimizi, ne koltuğumuzu, ne binamızı vermeyiz. Hiç kimse buna tenezzül etmesin. Ne kendilerini, ne ülkeyi, ne partiyi küçük düşürmesin” diye konuştu.

“Çünkü yarınlarda, direnenler konuşulur, bir de bu işe alet olanlar konuşulur” diyen Ali Mahir Başarır, konuşmasının ikinci bölümünde hakime yönelik üstü kapalı tehditler ve uyarılarda bulundu. Başarır, “O yüzden benim çok kıymetli yargıca buradan söyleyeceğim şey, neyin ne olduğunu biliyorum. Ne düşündüğünü, neyin ne olduğunu bildiğini biliyorum. Bu dosyanın hukuksuz olduğunu gördüğünü hissediyorum bugüne kadar olan davranışlardan. Vicdanına göre kararını verecektir. Baskılara, bu konudaki telkinlere asla ve asla dediğim gibi eğilmesin. Çünkü bu tarihe geçer. Yüzyıllarca konuşulur. Ne kendisine, ne ailesine ne de bu ülkeye leke sürecek bir karar vereceğini zannetmiyorum. Geçmişine, arkadaşlarına, fakültesine, hocalarına… O yüzden ben yarın dosya hakimi olan yargıcın doğru bir karar vereceğine inanıyorum”

Başarır’ın, “Ne kendisine, ne ailesine ne de bu ülkeye leke sürecek bir karar vereceğini zannetmiyorum. Geçmişine, arkadaşlarına, fakültesine, hocalarına… O yüzden ben yarın dosya hakimi olan yargıcın doğru bir karar vereceğine inanıyorum” şeklindeki ifadeleri, hakimin aile, okul, arkadaş ve mesleki çevresine ulaşıp hakkında ayrıntılı bir çalışma yaptıkları şeklinde yorumlandı.