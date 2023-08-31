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Sosyal Medya Ali Mahir Başarır'a sosyal medyada LGBT tepkisi! 'Sen ve çocukların özgürsünüz'
Sosyal Medya

Ali Mahir Başarır'a sosyal medyada LGBT tepkisi! 'Sen ve çocukların özgürsünüz'

Yeniakit Publisher
2023-08-31 22:31:00 - 2023-08-31 22:39:59

CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır'ın LGBT sapkınlığını savunduğu sözlerine tepki yağdı.

CHP'li Başarır, katıldığı canlı yayınında eşcinsel sapkınların sözde onur yürüyüşünü değerlendirdi.

Başarır, "LGBT’li bireyler ve bu renkler topluluğu, toplumun ahlakını bozmaz. Renklerden Türkiye’nin ahlakı bozulacak, hadi canım." dedi.

Ali Mahir Başarır, sapkınları savunduğu sözlerine şöyle devam etti:

O insanlar sizlerden çok daha onurlu, orada yürüyen insanlar. O’nlar bu ülkenin aydınlık geleceği için bir mücadele veriyorlar belki, bir yürüyüş yapıyor, bir eylem ortaya koyuyor. Biz bu ülkede ki şu kadar pisliği sorgulayamıyoruz. Bunlar bizim ahlakımızı bozmuyor, o yürüyüş bizim ahlakımızı bozuyor, yazıklar olsun.

CHP'li Başarır'ın sözleri sosyal medyada gündem olurken, "Sen ve çocukların özgürsünüz. Bizim çocuklarımıza ahlaksızlığı meşrulaştırmayın" yorumları yapıldı.
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