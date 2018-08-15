Ali Koç'un yıkıldığı an

Portekiz'deki 1-0'lık mağlubiyetin rövanşında Benfica ile kendi sahasında 1-1 berabere kalan Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligine üçüncü ön eleme turunda veda etti.

Sarı lacivertli ekibin başkanı Ali Koç tribünde büyük üzüntü yaşadı.

FENERBAHÇE BAŞKANI ALİ KOÇ, TAKIMININ ELENMESİYLE ADETA YIKILDI

Başkan Koç, 90 dakika boyunca heyecandan yerinde duramadı. Benfica'nın Fenerbahçe'yi elemesiyle adeta yıkılan Ali Koç üzüntüsü objektiflere yansıdı.