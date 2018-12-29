THY- Euroleague
0553 313 94 23

Ali Koç'u sarsan tablo! Futbolcular imza atmıyor

Süper Lig'de oldukça zor dönemler geçiren Fenerbahçe'de temasa geçilen oyuncular, cazip tekliflere rağmen imza atmaya sıcak bakmıyor

29 Aralık 2018 Cumartesi 12:10
Ali Koç'u sarsan tablo! Futbolcular imza atmıyor

Ali Koç döneminde şaha kalkması beklenen Fenerbahçe, tarihinin en kötü sezonunu yaşarken, ikinci yarıda atağa geçme çabaları da sekteye uğramış durumda...

Sezon başında yapılan 11 transferde de hayal kırıklığı yaşayan sarı-lacivertliler, teknik direktörlük koltuğuna Ersun Yanal'ı oturtup ara transferde de 3-5 takviye yaparak durumu düzeltmeyi hedefliyordu. Ama evdeki hesap çarşıya uyacak gibi görünmüyor.

Zira daha düne kadar cazibe merkezi olan Fenerbahçe, bugün istenmeyen takım olmuş durumda. Transferi düşünülen oyuncuların hiçbirisi, kümede kalma mücadelesi veren bir takıma gelmek istemiyor. Temasa geçilen oyuncular, cazip tekliflere rağmen Fenerbahçe'ye imza atmaya sıcak bakmıyor.

Fenerbahçe ara transfer döneminde terleyecek

Sportif başarısızlık, takımdaki karışıklık ve beklentilerin yüksek olmasıyla doğan baskı, F.Bahçe'yi rağbet edilen değil korkulan bir kulübe çevirmiş durumda. Sarı-lacivertli yöneticiler, oyuncuları ikna edebilmek için ekstra çaba sarfetmek zorunda kalıyor. Bu arada takımdaki yabancı kontenjanın dolu olması da başka bir dert.

Kadro dışı bırakılan oyunculardan Dirar ve Aatıf takımdan ayrılma kararı aldı, ancak Faslı yıldızların haklarından feragat etmek gibi bir düşüncesi de yok.

Kiralık olarak kadroya katılan Slimani ve Benzia'yı elden çıkarmak da kolay olacağa benzemiyor. Görünen o ki, Finansal Fair Play bıçağının ucundaki F.Bahçe ara transferde kan terleyecek.

(Türkiye)

Haftanın Özeti

Haber Tarihi: 29 Aralık 2018 Cumartesi 12:10
  1. Ersun Yanal
  2. Fenerbahçe
  3. Türkiye
  4. Ali Koç

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Jandarma döver tahsildar soyardı
    1. Jandarma döver tahsildar soyardı
    2. TESK'ten sağlık prim borcuna erteleme..
    3. Atatürk Havalimanı'nda yolcu yoğunluğu
    4. İstanbul Emniyeti'nden yılbaşı..
    5. AK Parti aday tanıtım toplantısında..
    6. İstanbul'da geniş kapsamlı operasyon
    7. Saadet Partisi Sultanbeyli belediye..
    8. Ali Koç'u sarsan tablo! Futbolcular..
    9. "Türkiye bizim için güçlü ve güvenilir..
    10. Keçiören’den Sarıkamış şehitlerine vefa
    11. Hüseyin Keskin kimdir nerelidir?
    12. İstanbul'da asayiş uygulaması
    13. Danışmanlık sektörü sertifikasyon ve..
    14. Aile ödülleri sahiplerini buluyor
    15. Milyonlarca çalışanı ilgilendiren..
    16. Hastanede güvenlik görevlisinin..
    17. AK Parti Şile belediye başkan adayı..
    18. Sahibinden.com'da günübirlik üyeler..
    19. AK Parti İstanbul adaylarını açıklıyor
    20. TSK’dan rekor kıran paylaşım: Aziz..
    Yahudiler yasakladı bizde baş tacı!
    Yahudiler yasakladı bizde baş tacı!
    Ajan Dündar’a yargı kıyağı
    Ajan Dündar’a yargı kıyağı
    Sarı yelek provokasyonu Türkiye’de
    Sarı yelek provokasyonu Türkiye’de
    Teröristbaşı Öcalan "manevi oğlum" diyordu... TSK'yı duyunca babasını sattı!
    Teröristbaşı Öcalan "manevi oğlum" diyordu... TSK'yı duyunca babasını sattı!
    Emekli korgeneralden çarpıcı açıklama: Türkiye'de derin devlet olsaydı...
    Emekli korgeneralden çarpıcı açıklama: Türkiye'de derin devlet olsaydı...

    Günün Karikatürü

    28 Aralık 2018
    Dahlan'ı devreye sokuyorlar! Türkiye'ye karşı plan
    Dahlan'ı devreye sokuyorlar! Türkiye'ye karşı plan
    AK Parti Esenyurt belediye başkan adayı belli oldu mu?
    AK Parti Esenyurt belediye başkan adayı belli oldu mu?