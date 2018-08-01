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Ali Koç'tan TFF'ye VAR tebriği!

Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç, Video Yardımcı Hakem (VAR) sistemiyle ilgili konuştu

01 Ağustos 2018 Çarşamba 14:43
Ali Koç'tan TFF'ye VAR tebriği!

Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç, Video Yardımcı Hakem (VAR) sisteminin futbol için bundan sonra "olmazsa olmaz" bir unsur olacağını söyledi.

Türkiye Futbol Federasyonunun Riva'daki Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde gerçekleştirilen VAR tanıtım toplantısı sonrasında basın mensuplarına açıklamada bulunan Ali Koç, şöyle konuştu:

"VAR kesinlikle olumlu olacak. İnsanın olduğu yerde her zaman hata olur ama hatayı minimize edecek teknoloji Dünya Kupası'ndan sonra da kaçarı olmadığı görüldü. VAR bundan sonra bir norm haline gelecek. Federasyonu bu yatırımı yaptığı için tebrik ediyorum. Bu uygulamayı geçen sene denediler, Dünya Kupası'nda da faydalarını gördük. Teknoloji kullanımına çok önem veriyorum, sadece futbol için değil. Doğru istikamete atılmış bir adım. Geçen sezon pek çok maçta pek çok kulüp hakem hatalarından şikayet etti. Geçen sene averajın da üzerinde hatalar yapılıyordu. Kesinlikle bir niyet sorgulaması yapmıyorum ama bu teknoloji sayesinde hataların minimize edileceğini, tartışmaların da televizyonlarda, gazetelerde azalacağını, böyle olunca da halkın, taraftarların gerginliklerinin de azalacağını düşünüyorum. Ne kadar çok hata olursa, bu hatalar o kadar gerginlik oluşturuyor ve bu da tribünlere yansıyor. O yüzden doğru bir yatırım."

Ali Koç, VAR tanıtım toplantısında belirtildiği gibi sistemin mükemmel seviyeye ulaşması için zaman gerektiğinin altını çizerek şu ifadeleri kullandı:

"Sistemin mükemmel seviyeye ulaşması için 100 maç gerektiği söylendi. 11 haftada 99 maç oynanıyor. İlk haftadan itibaren sistem yerleşene kadar kendi içerisinde de hatalar olacaktır. Burada basına da çok iş düşüyor. Üçüncü haftadan itibaren tenkit etmeye başlarsak zarar veririz. Türk futbolunun marka değeri çok daha fazla olmalı. Futbolun içinde bulunduğu mali sıkıntıları herkes biliyor. Bunu aşabilmek için kaliteyi artırmamız lazım. Hem sporcu hem takımların hem seyir zevkinin hem de hakemlerin kalitesi artmalı. Bu şekilde sponsorları çekebiliriz. Bugün sponsorlar Türk futboluna mesafeli duruyor. Bu kadar gerginlik, bu kadar nefret söyleminin olduğu noktada, burada hakem hatalarının da bu söylemlere katkı sağladığını düşünürsek, VAR sayesinde işin bu tarafı belirli ölçüde minimuma inecek."

Haber Tarihi: 01 Ağustos 2018 Çarşamba 14:43
  1. Fenerbahçe Başkanı Ali Koç
  2. Ali Koç
  3. VAR sistemi
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