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Ali Koç'tan flaş "çekilme kararı" açıklaması

Şampiyonluk yarışının zirvesinde bulunan lider Galatasaray'ın 3 puan gerisinde bulunan Fenerbahçe'de Başkan Adayı Ali Koç, adaylıktan çekileceği iddiaları hakkında açıklama yaptı.

04 Mayıs 2018 Cuma 15:55
Ali Koç'tan flaş "çekilme kararı" açıklaması

Fenerbahçe Kulübü Başkan Adayı Ali Koç, adaylıktan çekileceği iddiaları hakkında açıklama yaptı ve böyle bir durumun söz konusu olmadığını bildirdi.

İŞTE O AÇIKLAMA...

"Sevgili Fenerbahçeliler,

Sizlerin değerli desteğiyle çığ gibi büyüyerek güçlü bir taban hareketine dönen kampanyamızın en önemli bölümüne geldik. 3 Haziran'da yapılacak Seçimli Olağan Genel Kurul'umuza sadece 30 gün kaldı.

Son dönemde, camiamız için tarihi öneme sahip kongremiz öncesinde bilinçli olarak yapılan; heyecan ve coşkumuzun önünü kesmeye yönelik bazı iletişim çalışmaları ile karşılaşmaktayız.

Özellikle son birkaç gündür "Seçime öylesine giriyor", "Adaylıktan çekilecek" şeklinde kimi zaman bir duyuma, kimi zaman "yakın çevreye" dayandırılarak yapılan bu haberler, kesinlikle gerçeği yansıtmamaktadır.

Bu tür gerçek dışı haberler seçimimize gölge düşürmemeli, seçimler Fenerbahçe'ye yakışacak olgunlukta, adil rekabet ortamında ve tarafsız bir şekilde tamamlanmalıdır.

Camiamızdan ricam; bu tür asılsız haberlerin coşku dolu yürüyüşümüze ve heyecanımıza gölge düşürmesine izin vermemeniz. Pek çok kez ifade ettiğim gibi, seçim sürecinde uyanık olmanızı ve satır aralarını iyi okumanızı önemle hatırlatmak isterim.

Sizlere inanarak çıktığım bu yolda, bana inanmaya devam edin.

Fenerbahçe Başkan adaylığı ciddi bir sorumluluk, çok değerli bir sıfattır.

Ben ve ekibim, çalışmalarımıza tüm hızımızla devam ediyor; sizlerin değerli desteğiyle bu kutsal göreve adım adım ilerliyoruz.

Hep Birlikte Başaracağız.

Kalpler Beraber

Saygılarımla,

Ali Y. Koç"

"ÇEKİLME KARARI" İDDİASI

Akşam Gazetesi'nde yer alan haberde Ali Koç ve kurmaylarının, efsane başkan Aziz Yıldırım'a bir dönem daha başkanlık şansı vermek için seçimden çekilmeyi görüştüğü idddia edilmişti.

Haber Tarihi: 04 Mayıs 2018 Cuma 15:55
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