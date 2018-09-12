Ali Koç'tan Emre Akbaba itirafı

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, FB TV'deki "Camiaya sesleniş" programında transfer dönemi ile ilgili konuştu ve Aziz Behich ile ilgilendiklerini kaydederken, Tolga Ciğerci ve Jailson transferine açıklık getirdi.

"TOLGA CİĞERCİ VE JAILSON, LİSTEMİZDE YOKTU"

Comolli'nin "100 kişilik transfer listesinin olduğunu açıklamasının" suistimal edildiğini kaydeden Koç, "100 oyuncu konusu da ciddi anlamda suistimal edildi. Biz bu kadar FFP sıkıntısı olan bir kulüp olarak transfer için 100 oyuncu bakmıyoruz. Bu takımın geleceği için oyuncu bakıyoruz. Arzu edip alamadığımız oyuncular da oldu. Bizim imkanlarımız, bayramdan sonra yaptığımız iki satıştan sonra arttı. Sadece yaptığımız bir Fernandao satışıyla Slimani ve Ayew'i aldık. İnsanlar bunu göz ardı ediyor. Sportif Direktör'ümüze hakaret edebiliyorlar. Bazı spor yazarları hırsız bile diyebiliyor" ifadelerini kullandı.

"SON GÜNLERDE G.SARAY'DAN AYRILDI"

Tolga Ciğerci ve Jailson'un transfer listesinde olmadığını belirten başkan, "Bu 100 kişilik oyuncu listemiz hala devam ediyor. Tolga Ciğerci, Jailson, bu 100 kişilik oyuncu listesinde yoktu. Yapılan veya yapılmayan tüm transferlerin sorumlusu Cocu, Ali Koç, Comolli ve Semih Özsoy'dur. Tolga Ciğerci, son dakika fırsatı olarak geldi. Son günlerde Galatasaray'dan ayrıldı zaten" dedi.



"AZİZ BEHICH İLE İLGİLENMİŞTİK, EMRE AKBABA..."

Aziz Behich, Emre Akbaba ve bir 10 numara ile görüştüklerini ancak transferi gerçekleştiremediklerini söyleyen Ali Koç, "İsteyip de alamadığımız oyuncular oldu. Aziz Behich ile ilgilenmiştik. Emre Akbaba konusunu zaten biliyorsunuz. Onun dışında 10 numara için bir oyuncuya bakmıştık. İsmini veremem. Ama olmadı o" bilgilerini aktardı.