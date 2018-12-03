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Ali Koç'a şok! Kadıköy'de Aziz Yıldırım sesleri yükseldi

2-2 berabere biten Fenerbahçe-Kasımpaşa maçı sonrası Kadıköy'de bazı taraftarlar Aziz Yıldırım lehine tezahüratlarda bulundu.

03 Aralık 2018 Pazartesi 23:24
Ali Koç'a şok! Kadıköy'de Aziz Yıldırım sesleri yükseldi

Süper Ligin 14. haftasında Fenerbahçe, Ülker Stadında Kasımpaşa'yı konuk etti. Mücadele 2-2 beraberlikle sonuçlandı. Fenerbahçe'nin gollerini 44'te Roman Neustadter ve 45+3. dakikada Özgür Çek kendi kalesine atarken, Kasımpaşa'nın gollerini 22 ve 54'te Mbaye Diagne kaydetti.

Fenerbahçe 15. sırada

Başakşehir'in puan kaybettiği haftada Kasımpaşa, Kadıköy'de aldığı beraberlikle 26. puana yükseldi ve ikinci sıradaki yerini korudu. Fenerbahçe ise 14 puana yükseldi, haftayı 15. sırada kapattı.

Aziz Yıldırım lehine tezahürat

Bu mücadelenin hemen ardından maçı izlemek için Kadıköy'deki yerini alan ve hayal kırıklığına uğrayan bazı taraftarlar bitiş düdüğünü hemen ardından Aziz Yıldırım lehine tezahüratlarda bulundular.

(Fanatik)

Haber Tarihi: 03 Aralık 2018 Pazartesi 23:24
  1. Fenerbahçe
  2. Kasımpaşa
  3. Başakşehir
  4. Kadıköy
  5. Aziz Yıldırım

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