Ali Koç sözleşmeyi feshetti! Aziz Yıldırım döneminde gelmişti
Fenerbahçe'de idari menajerlik görevini yürüten Hasan Çetinkaya'nın sözleşmesi Başkan Ali Koç tarafından feshedildi.01 Ağustos 2018 Çarşamba 09:54
Aziz Yıldırım döneminde Fenerbahçe'de idari menajerlik görevini üstlenen Hasan Çetinkaya, Ali Koç'un başkanlığa seçilmesinden yaklaşık iki ay sonra Sarı-Lacivertli kulüpten gönderildi.
BAŞKAN KOÇ İSTEMEDİ
Sportif direktörlük görevine getirilen Comolli'nin Çetinkaya ile iyi bir ilişki içerisinde olmasına rağmen Başkan Koç ve ekibinin Çetinkaya ile yola devam etmek istemediği ve bu yüzden deneyimli futbol adamının iş akdinin feshediliği öğrenildi.
YORUM YAZ