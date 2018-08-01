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Ali Koç sözleşmeyi feshetti! Aziz Yıldırım döneminde gelmişti

Fenerbahçe'de idari menajerlik görevini yürüten Hasan Çetinkaya'nın sözleşmesi Başkan Ali Koç tarafından feshedildi.

01 Ağustos 2018 Çarşamba 09:54
Ali Koç sözleşmeyi feshetti! Aziz Yıldırım döneminde gelmişti

Aziz Yıldırım döneminde Fenerbahçe'de idari menajerlik görevini üstlenen Hasan Çetinkaya, Ali Koç'un başkanlığa seçilmesinden yaklaşık iki ay sonra Sarı-Lacivertli kulüpten gönderildi.

BAŞKAN KOÇ İSTEMEDİ

Sportif direktörlük görevine getirilen Comolli'nin Çetinkaya ile iyi bir ilişki içerisinde olmasına rağmen Başkan Koç ve ekibinin Çetinkaya ile yola devam etmek istemediği ve bu yüzden deneyimli futbol adamının iş akdinin feshediliği öğrenildi.

 

Haber Tarihi: 01 Ağustos 2018 Çarşamba 09:54
  1. Aziz Yıldırım
  2. Fenerbahçe
  3. Hasan Çetinkaya
  4. Ali Koç
  5. Damien Comolli

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