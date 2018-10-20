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Ali Koç Sivas'tan mutsuz ayrıldı

Süper Lig'in 9. haftasında Sivasspor ile 0-0 berabere kalan Fenerbahçe'de Başkan Ali Koç, stattan mutsuz ayrıldı.

20 Ekim 2018 Cumartesi 23:22
Ali Koç Sivas'tan mutsuz ayrıldı

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Demir Grup Sivasspor maçı sonrası stattan mutsuz ayrılırken, bazı taraftarlarla fotoğraf çekindi.

Süper Lig'in 9. haftasında deplasmanda Demir Grup Sivasspor ile golsüz berabere kalan Fenerbahçe'de ligde puan durumunda bulunan kötü durum nedeniyle yüzler gülmüyor. Maçın ilk yarısının son anlarında protokol tribününde Sportif Direktör Damien Comolli'nin yanına giderek bazı talimatlar veren Başkan Ali Koç maç sonrasında stattan mutsuz ayrıldı.

Protokol kapısından çıkışta basın mensuplarına açıklama yapmayan Başkan Ali Koç'un düşünceli olduğu görüldü. Başkan Ali Koç kendisini bekleyen taraftarla fotoğraf çekindi.

Taraftarların kendisine olan yoğun ilgisine karşılık veren Başkan Ali Koç daha sonra otobüse binerek stattan ayrıldı.

Haber Tarihi: 20 Ekim 2018 Cumartesi 23:22
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  2. Fenerbahçe
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