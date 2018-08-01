Ali Koç, revize kararı verdi

Ali Koç, 1 milyon üye projesi konusunda kararını verdi

Fenerbahçe'nin yürüttüğü “Hedef 1 Milyon Üye” projesi değişiyor. yapılan tüm tanıtımlara rağmen projenin 4 yıllık sürecin ardından 12 bin üyenin altında kalması üzerine Ali Koç yönetimi devreye girdi. İlk etapta projenin “100 bin üye” olarak revize edilmesi kararı alındı.

MİLYONLARCA LİRA TAZMİNAT ÖDERİZ

Projenin iptal edilmesi durumunda milyonlarca TL’lik tazminat ödemek zorunda kalmaktan çekinen yönetim bu yüzden öncelikle 2 bin TL vererek temsilci üye olan kişilere kolaylık sağlayarak kulüp üyesi yapacak. Ardından 10 bin TL olan üyelik aidatı üzerinde bazı düzenlemeler yapılacak.