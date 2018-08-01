Ali Koç, revize kararı verdi
Fenerbahçe'nin yürüttüğü 1 milyon üye projesi beklenen ilgiyi görmeyince Ali Koç yönetimi revize kararı aldı.01 Ağustos 2018 Çarşamba 14:01
Ali Koç, 1 milyon üye projesi konusunda kararını verdi
Fenerbahçe'nin yürüttüğü “Hedef 1 Milyon Üye” projesi değişiyor. yapılan tüm tanıtımlara rağmen projenin 4 yıllık sürecin ardından 12 bin üyenin altında kalması üzerine Ali Koç yönetimi devreye girdi. İlk etapta projenin “100 bin üye” olarak revize edilmesi kararı alındı.
MİLYONLARCA LİRA TAZMİNAT ÖDERİZ
Projenin iptal edilmesi durumunda milyonlarca TL’lik tazminat ödemek zorunda kalmaktan çekinen yönetim bu yüzden öncelikle 2 bin TL vererek temsilci üye olan kişilere kolaylık sağlayarak kulüp üyesi yapacak. Ardından 10 bin TL olan üyelik aidatı üzerinde bazı düzenlemeler yapılacak.
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