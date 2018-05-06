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Ali Koç, Kadıköy'de esnafı ziyaret etti

Fenerbahçe Kulübü'nün başkan adayı Ali Koç, Kadıköy çarşısında esnaf ziyaretinde bulundu.

06 Mayıs 2018 Pazar 16:00
Ali Koç, Kadıköy'de esnafı ziyaret etti

Fenerbahçe'nin Haziran ayında gerçekleştireceği başkanlık seçiminde adaylığını koyan Ali Koç, Kadıköy Çarşısı'nda bulunan dükkanları ziyaret etti. Yağmurlu havaya rağmen birçok sarı-lacivertli taraftar da Ali Koç'a destek verdi. Fenerbahçe taraftarları Ali Koç'un yürüyüşü sırasında 'Ali Koç Başkan Fenerbahçe Şampiyon' ve ''Ali Koç gelecek, Güneş Doğacak' tezahüratlarında bulundu.

Ali Koç, esnaflarla sohbet ederken girdiği bir dükkanda dönerin tadına bakarken, dükkan sahibine 'Bu döner yağlı' şeklinde şaka yaptı.

Koç'un yürüyüşü taraftarlarla çektirdiği topu fotoğraf sonrası sona erdi.

Haber Tarihi: 06 Mayıs 2018 Pazar 16:00
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