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Gündem Ali Karahasanoğlu üstüne basa basa uyarmıştı! 'Hayvan hakları yasası' çıkmadan 'Kurban ne olacak?' tartışmaları başladı
Gündem

Ali Karahasanoğlu üstüne basa basa uyarmıştı! 'Hayvan hakları yasası' çıkmadan 'Kurban ne olacak?' tartışmaları başladı

Hayvan hakları yasası üzerinden yeni bir tuzak kurulduğu ortaya çıktı. 'Hayvan hakları yasası'nı dile getiren Barbaros Şansal, "Kurban ne olacak?" sorusuyla asıl amacı ifşa etti.

Yeniakit Publisher
2021-05-23 18:06:00 -

 yeniakit.com.tr 

'Hayvan hakları yasası' konusunda açıklamalarda bulunan Yeni Akit Gazetesi Yazı İşleri Müdürü Ali İhsan Karahasanoğlu'nun öngörüleri gerçekleşmeye başladı.

"İstanbul Sözleşmesi gibi olmasın" şeklinde uyarılarda bulunan Karahasanoğlu, dikkatli hazırlanmadığı takdirde bu yasayla tuzak kurulabileceğini ve "hayvan hakları" adı altında Müslümanların Kurban Bayramı'nın hedef alınabileceğini belirtmişti.

İlk kafayı uzatan Barbaros Şansal oldu: Kurban ne olacak?

Türkiye aleyhinde açıklamaları ve "B*kunda boğul Türkiye" hakaretleriyle bilinen 'sapkın' yolun yolcusu Barbaros Şansal, hayvan hakları yasası üzerinden Müslümanların kutsal ibadeti Kurban'ı hedef aldı. 

'Hayvan hakları yasası'nın Türkiye'de gerçekleşmeyeceğini iddia eden Şansal, "Kurban ne olacak?" sorusuyla asıl amacı ifşa etti.

Karahasanoğlu uyarmıştı: Tuzağa düşmeyin!

AKİT TV'de ekranlara gelen Manşetlerin Dili programında 'hayvan hakları yasası' ile ilgili tartışmaların başladığı geçtiğimiz yılda uyarılarda bulunan Karahasanoğlu, AK Parti'nin hayvan hakları yasasıyla tıpkı İstanbul Sözleşmesi'nde olduğu gibi tuzağa düşürülmeye çalışıldığını söylemişti.

Karahasanoğlu canlı yayında yaptığı açıklamada, "AK Parti, İstanbul Sözleşmesi ile düştüğü tuzağa hayvan hakları adı altındaki yasa ile tekrar düşmek üzere. Çok dikkatli olunması lazım. Köpek yavrusunun ayaklarını kesen adama şu anki kanunla da ağır ceza verilebilir. Bir köpek yavrusunun ayağına bıçağı vuran adama cezayı verin. Bu adamlar sadisttir. Verin cezayı. Hayvanlar canlıdır. Bu canlılara yapılan zulüm, 'sahibine yapıldı' gibisinden değerlendirilmemeli. Abidik gubidik maddelerle yarın öbür gün gelip 'Kurban kesmek olur mu olmaz' tartışması gündeme gelirse 'Önce o zaman kardeşim et reyonlarını kapatın' derim. Kediye ve köpeğe yapılan işkencenin devamı insana işkence yapmaktır. Biz kesinlikle bu eziyetlerin karşısındayız. Ama yarın öbür gün kanun boşluğundan yararlanıp, 'Kurban' tartışmasını gündeme getirebilirler" demişti.

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Yorumlar

AHMET E.

KES SESİNİ ŞANSAL DİNİMLE OYNAMA HADDİNİ BIL.KURBAN ALLAHA ADANMAKTIR.
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Ali

İnsan haklarini hallettiniz de, sira hayvan hakkina mi geldi.
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