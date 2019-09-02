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Ali İhsan Ariç Mersin’de başpehlivan oldu

Adana Büyükşehir Belediyesi güreşçisi Ali İhsan Ariç Mersin’de başpehlivan oldu.

02 Eylül 2019 Pazartesi 09:25
Ali İhsan Ariç Mersin’de başpehlivan oldu

Adana Büyükşehir Belediyesi güreşçisi Ali İhsan Ariç Mersin’de başpehlivan oldu.


Ali İhsan Ariç, Mersin’in Erdemli ilçesi Hacıalan Yaylasında yapılan Karakucak Güreşlerinde, ilk turda Sakaryalı Barış Bayan’ı, ikinci turda Kahramanmaraşlı Ömer Katmer’i, 3. turda Avrupa şampiyonu Azerbaycanlı Şamil Zubairov’u ve 4. turda da Mersinli Ertuğrul Yiğit’i yenerek şampiyon oldu.


Ali İhsan Ariç, 4 gündür Mersin’in Erdemli ilçesinde yapılan karakucak güreşlerinde kendisine birincilik nasip olduğunu belirterek, “830 kişinin katıldığı müsabakalarda Adana Büyükşehir Belediyesi Güreşçisi aynı zamanda başpehlivanı olarak kürsünün en üstünde olmak Adanamıza birincilik getirmek beni çok mutlu etti. İnşallah önümüzdeki karakucak güreşlerinde ve yağlı güreşlerde Adanamızı en iyi şekilde temsil edeceğim. Adanamız her şeyin en iyisine layıktır. Ata sporumuz güreşe sahip çıkıldığı sürece başarıdan başarıya Allah’ın izniyle koşacağız” dedi.

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Haber Tarihi: 02 Eylül 2019 Pazartesi 09:25
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