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Ali Hamza Pehlivan kimdir nereli ve kaç yaşında? Resmi Gazete atama kararları

İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanlığı Atama Kararı Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlandı. Karara göre, Emniyet Genel Müdürlüğüne atanan Mehmet Aktaş’ın yerine Şırnak Valisi Ali Hamza Pehlivan atandı. 2017 yılında Bayburt Valisi olarak atanan Ali Hamza Pehlivan kimdir? Ali Hamza Pehlivan nereli ve kaç yaşında? Ali Hamza Pehlivan biyoğrafisi.

18 Temmuz 2019 Perşembe 10:08
Ali Hamza Pehlivan kimdir nereli ve kaç yaşında? Resmi Gazete atama kararları

İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanlığı Atama Kararı Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlandı. Karara göre, Emniyet Genel Müdürlüğüne atanan Mehmet Aktaş’ın yerine Şırnak Valisi Ali Hamza Pehlivan atandı. 2017 yılında Bayburt Valisi olarak atanan Ali Hamza Pehlivan kimdir? Ali Hamza Pehlivan nereli ve kaç yaşında? Ali Hamza Pehlivan biyorafisi.

Ali Hamza Pehlivan kimdir?

Şırnak Valiliğine atanan Ali Hamza Pehlivan, Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi İktisat bölümünden mezun oldu. Giresun'un Doğankent, Erzincan'ın Kemah, Giresun'un Piraziz, Kahramanmaraş'ın Göksun, Bursa'nın İznik ilçelerinde kaymakamlık görevinde bulunan Pehlivan, 2017 yılında Bayburt Valisi olarak atanmıştı.

 

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Haber Tarihi: 18 Temmuz 2019 Perşembe 10:08
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