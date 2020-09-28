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Biyografi Ali Gözüşirin kimdir? Uyanış Büyük Selçuklu Tapar’ı kim oynuyor?
Biyografi

Ali Gözüşirin kimdir? Uyanış Büyük Selçuklu Tapar’ı kim oynuyor?

Genç yaşta babası Sultan Alparslan’dan aldığı emaneti canı pahasına korumaya kararlı olan Büyük Selçuklu Sultanı Melikşah’ın hayatını ve Büyük Selçuklu dönemini anlatan Uyanış Büyük Selçuklu dizisinde Tapar kimdir? Tapar kimin oğlu? Uyanış Büyük Selçuklu Tapar’ı kim oynuyor? Büyük Selçuklu dizisinde Tapar’ı Ali Gözüşirin oynayacak. Peki Ali Gözüşirin kimdir? Ali Gözüşirin nerelidir? Ali Gözüşirin kaç yaşında? İşte Uyanış Büyük Selçuklu Tapar Ali Gözüşirin hayatı biyografisi.

Yeniakit Publisher
2020-09-28 11:22:00 -
Ali Gözüşirin kimdir? Uyanış Büyük Selçuklu Tapar’ı kim oynuyor?

Tarihte Muhammed Tapar, Sultan Melikşah’ın oğludur. Muhammed Tapar, 21 Ocak 1082 tarihinde İran İsfahan’da doğdu. 18 Nisan 1118 Irak Bağdat’ta vefat etti. Tapar’ın hanımı Gevher Hatun’dur. Muhammed Tapar’ın II. Mahmud, Mesud, Suleiman-Shah, II Toghrul olmak üzere dört evladı vardır. Melikşah oğlu Tapar’ın torunları ise Malik-Shah III, Muhammad II ibn Mahmud, Daud I ibn Mahmud, Alp Arslan ibn Mahmud, Sulton Sanjar’dır. Peki Uyanış Büyük Selçuklu dizisinde Tapar karekterini canlandıracak olan Ali Gözüşirin kimdir? İşte Ali Gözüşirin hayatı, biyografisi.

Ali Gözüşirin kimdir?

Ali Gözüşirin, Her yerde Sen dizisinde İbrahim Tuna rolüyle tanınmakta. Ali Gözüşirin, 27 Ocak 1995 tarihinde İstanbul'da doğdu. Ali Gözüşirin aslen nerelidir? Ali Gözüşirin, aslen Trabzonludur. Lisans eğitimini İstanbul Gelişim Üniversitesi Uluslararası İlişkiler ve Meseleler bölümünde tamamlayan Ali Gözüşirin, ilk dizi filmini Ufak Tefek Cinayetler dizisinde oynadı.

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