Ali Gözüşirin kimdir? Uyanış Büyük Selçuklu Tapar’ı kim oynuyor?

Tarihte Muhammed Tapar, Sultan Melikşah’ın oğludur. Muhammed Tapar, 21 Ocak 1082 tarihinde İran İsfahan’da doğdu. 18 Nisan 1118 Irak Bağdat’ta vefat etti. Tapar’ın hanımı Gevher Hatun’dur. Muhammed Tapar’ın II. Mahmud, Mesud, Suleiman-Shah, II Toghrul olmak üzere dört evladı vardır. Melikşah oğlu Tapar’ın torunları ise Malik-Shah III, Muhammad II ibn Mahmud, Daud I ibn Mahmud, Alp Arslan ibn Mahmud, Sulton Sanjar’dır. Peki Uyanış Büyük Selçuklu dizisinde Tapar karekterini canlandıracak olan Ali Gözüşirin kimdir? İşte Ali Gözüşirin hayatı, biyografisi.

Ali Gözüşirin kimdir?

Ali Gözüşirin, Her yerde Sen dizisinde İbrahim Tuna rolüyle tanınmakta. Ali Gözüşirin, 27 Ocak 1995 tarihinde İstanbul'da doğdu. Ali Gözüşirin aslen nerelidir? Ali Gözüşirin, aslen Trabzonludur. Lisans eğitimini İstanbul Gelişim Üniversitesi Uluslararası İlişkiler ve Meseleler bölümünde tamamlayan Ali Gözüşirin, ilk dizi filmini Ufak Tefek Cinayetler dizisinde oynadı.

Uyanış: Büyük Selçuklu Devleti dizisi fragmanı

Uyanış Büyük Selçuklu oyuncuları kim?

Büyük Selçuklu dizisinde kimler oynuyor? Uyanış: Büyük Selçuklu dizisi oyuncuları kimler, işte Uyanış Büyük Selçuklu oyuncu isimleri: