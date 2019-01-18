Ali Erkan Kavaklı yazar adaylarıyla buluştu

SEBAHATTİN AYAN/ İSTANBUL

Gençlik ve Spor Bakanlığı bünyesinde başlatılan ‘Yazarlık Okulu’ projesi, Çanakkale’de de uygulamaya konuldu. Gençlik Projeleri Destek Programı kapsamında verilen eğitimlerin konuklarından biri de gazetemizin eğitimci yazarı Ali Erkan Kavaklı oldu.

Eğitimci Yazar Ali Erkan Kavaklı’yı Çanakkale’de konuk eden Yazarlık Okulu, sekizinci sınıf öğrencilerine Sınav Stresini Yenme konulu seminer verdirdi. Yazar öğrencilerle “yazı sanatı” üzerine sohbet eden Kavaklı, öğrenci velilerine “Çocuğumu Zeki ve Ahlaklı Yetiştiriyorum” konulu seminer verdi.

Yazarlık Okulu sayesinde üç ay gibi kısa bir sürede Çanakkale Anadolu İmam Hatip Lisesi’nde okuyan 11 öğrencinin şiir, öykü ve tiyatro çalışmalarının yer aldığı 3 kitap yayınlandı.