Ali Erbaş’tan sosyal medya uyarısı

Hasan Eğrigöz Ankara

Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, sosyal medya hesabından internette dolaşan yalan yanlış bilgilerle alakalı bir paylaşımda bulundu.

Günümüzde sıkça kullanılan sosyal medyanın bir takım zararlarına da değinen Erbaş, insanların bilgi ahlakına muhtaç olduğunu söyledi.

Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, yaptığı açıklamada, "İnternet ortamında doğru ile yanlış, gerçek ile yalan, fayda ile zarar, iyi ile kötü iç içe geçmiş durumdadır. Esasen bu durum bilgiyi üreten, ileten, paylaşan ve kullanan günümüz insanının, bilgi ahlakına ne denli muhtaç olduğunun da açık bir göstergesidir" sözlerine yer verdi.



