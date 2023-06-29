Ali Erbaş'tan İsveç tepkisi! 'Lanetliyorum'
Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, İsveç'te Kur'an-ı Kerim yakılması hadsizliğine sert ifadelerle tepki gösterdi.
"Mübarek Kurban Bayramı’nda İsveç’te yüce kitabımız Kur’an-ı Kerim’e yönelik yapılan aşağılık eyleme onay verilmesini şiddetle lanetliyorum" diyen Erbaş, şöyle devam etti:
İsveç ve batılı ülkeleri; Müslümanlara, toplumsal barışa ve insanlığa düşman olan bu hastalıklı zihniyeti koruma altına almaktan vazgeçmeye davet ediyor, olayların faillerine yönelik somut yaptırımların hayata geçirilmesini bekliyoruz.
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