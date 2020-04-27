Ali Erbaş’a destek

Yeni Akit Ankara

Diyanet-Sen Genel Başkanı Mehmet Bayraktutar, basın açıklaması yayınlayarak Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş hakkında suç duyurusunda bulunan İnsan Hakları Derneği’ni kınadı. Konuyla ilgili basın açıklaması yapan Bayraktutar, şunları dile getirdi:

Bu neyin azgınlığıdır!

“Diyanet-Sen olarak dün olduğu gibi bugün de ümmet coğrafyasına hizmet eden, mazlumların, çaresizlerin imdadına yetişen, iman ve hakikat ölçülerini her alanda ve herkese hatırlatmaya çalışan Diyanetimize ve onun saygıdeğer başkanına yapılan acımasız saldırılara karşı olduğumuzu tek dil ve söylemle dünyaya haykırıyoruz. İslam’ın en temel yasaklarından olan zina ve eşcinselliğin Kur’an’da lanetlendiğini Diyanet İşleri Başkanımız söylemeyecek de kim söyleyecek. Zinanın ve eşcinselliğin zararları ortadayken insan hakları bahane edilerek bunun söylenmesine bile tahammül edilememesi neyin şımarıklığı ve azgınlığıdır. Herkes tarafından bilinmektedir ki sigara sağlığa zararlıdır. Birilerinin sigara içmesi sigaranın sağlığa zararlı olduğu gerçeğini değiştirmez. Kanunda bu yaptığınız suç olmayabilir ancak bunun zararları ortadayken siz rahatsız oluyorsunuz diye başımızı kuma gömmeyeceğiz.”

Düzenleme yapılmalı

Zina ve eşcinselliğin zararları ortadayken bazı sözleşmelerle bunların suç olmaktan çıkarılması ve ülkemizin de buna taraf olmasını eleştiren Bayraktutar, şöyle devam etti: “Bu kişilerin, yüce kitabımız Kur’an’da bunlarla ilgili ayetlerin söylenmesine bile tahammül edememesi bu sözleşmelerden aldıkları güç iledir. Devlet yetkililerimizi toplum yapımızı dinamitleyen bu tür sözleşmelere imza atmak yerine kendi toplum yapımıza uyan düzenlemeler yapmaya davet ediyoruz.”

Diyanet tek umuttur

Diyanet’in ümmet coğrafyası için tek umut olduğunu vurgulayan Mehmet Bayraktutar, şunları kaydetti: “Bu umut biterse dünya coğrafyasındaki mazlumlar çaresizliğe itilir. Vicdan yoksunu, inanç yoksunu bir millet olmaya doğru adım adım kayarız. Vatanlarını yabancılara şikayet edenler bilmelidir ki, vatanlarını yaşanmaz bilenler, vatanlarını yaşanmaz kılanlardır.”