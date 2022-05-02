Ali Erbaş sosyal medya hesabından duyurdu: 3'üncü sayısı çıktı
Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, "Diyanet Bayram Gazetesi"nin 3'üncü sayısının çıktığını sosyal medya hesabından duyurdu.
Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından hazırlanan Diyanet Bayram Gazetesi'nin 3'üncü sayısı okurlarıyla buluştu.
Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Diyanet Bayram Gazetesi'nin 3'üncü sayısının çıktığını bildirdi.
Gazetenin "https://bayram.diyanet.gov.tr/" adresinden çevrim içi okunabileceğini aktaran Erbaş paylaşımında şu ifadelere yer verdi:
"İlim ve kültür insanlarımızın değerli katkılarıyla Başkanlığımızca hazırlanan Bayram Gazetemizin üçüncü sayısı ile bu bayram da evlerinize misafir oluyoruz. Online olarak okuyabileceğiniz gazetemizin, bayram sevincine katkı sunmasını temenni ediyorum."