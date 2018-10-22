Ali Ece'den penaltı açıklaması: Oğuzhan'ın kalecinin sağına vuracağını bütün Türkiye biliyor

Süper Lig 9. haftasında deplasmanda Göztepe'ye 2-0 mağlup oldu. Maçın ardından Tivibuspor'da Ali Ece, Oğuzhan'ın kaçırdığı penaltı ve takımın bireysel performansları üzerine çarpıcı açıklamalarda bulundu.

"ESKİCİYE VERSEN SANA 3 TANE MANDAL VERMEZ"

Beşiktaş'ta bazı oyuncuların performansı o kadar kötüydü ki, eskiciye versen sana 3 tane mandal vermez. Zaten eksikler yüzünden zorlanacağın belli. Tam kadro olsan bile zorlanacaksın. Göztepe'nin çok iyi bir kalecisi var, Beto. Penaltılarda müthiş bir kurtarış istatistiğine verip. Türkiye'ye geldiğinden beri 6 penaltı kurtardı üstelik.

BABEL VARKEN NİYE OĞUZHAN?"

Oğuzhan'ın kalecinin sağına vuracağını çok iyi biliyorsun. Yayıncı kuruluş da gösterdi Oğuzhan nelere kullanmış diye. Oğuzhan'ın kalecinin sağına vuracağını bütün Türkiye biliyor da, Babel varken Oğuzhan'ın neden penaltı kullandığını kimse bilmiyor.