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Ali Çetinbaş: Kazanılmadık gönül bırakmayacağız

AK Parti Kütahya İl Başkanı Ali Çetinbaş, Simav’da yapılan AK Parti Belediye Başkan adayları tanıtım ve proje sunum toplantısına katıldı.

02 Mart 2019 Cumartesi 11:47
Ali Çetinbaş: Kazanılmadık gönül bırakmayacağız

AK Parti Kütahya İl Başkanı Ali Çetinbaş, Simav’da yapılan AK Parti Belediye Başkan adayları tanıtım ve proje sunum toplantısına katıldı.


Ak Parti Simav Belediye Başkan adayı Avukat Adil Biçer’in projelerini açıkladığı toplantı öncesi bir konuşma yapan Ak Parti Kütahya İl Başkanı Ali Çetinbaş, 31 Mart mahalli idareler seçimleri için,tüm dünya liderlerinin gözünün içine bakarak, ’Dünya beşten büyüktür’ diyen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a söz verdiklerini ifade etti.


Başkan Çetinbaş, “Hayırlı niyetlerle çıktığımız bu kutlu yolda, Allah akibetimizi hayırlı eylesin. Simav’da hizmet aşkıyla yola çıkan Belediye Başkan adaylarımızın yolu açık olsun. Çalmadık kapı, sıkmadık el, kazanılmadık gönül bırakmayacağız , el birliği ile, Millete hizmet etmek için gayret göstereceğiz, birlikten kuvvet doğar diyerek hizmet edeceğiz. İnşallah 31 Mart akşamı emeklerimizin karşılığını fazlasıyla alacağız. Allah yar ve yardımcımız olsun” diye konuştu.


Toplantıya, Kütahya AK Parti Kütahya Milletvekili Ahmet Tan, AK Parti Simav İlçe Başkanı Eczacı Ahmet Kulat, Belediye Başkanı Süleyman Özkan, AK Parti Simav Belediye Başkan adayı Avukat Adil Biçer, belde Belediye Başkan adayları, İl Genel Meclisi adayları, Belediye Meclisi adayları, davetliler ve çok sayıda vatandaş katıldı.

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Haber Tarihi: 02 Mart 2019 Cumartesi 11:47
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