Sözde sanatçılar seküler çevrelerine yaramak için zaman zaman dine, diyanete, Allah’a ve peygamberlere dil uzatacak kadar hadsizleşmekte. Sanat kılıfı altında dine olan kinini kusan bu zevatlar, özgürlük, ifade adı altındanda yaptıkları rezilikleri savunmakta. Sözde sanatçı Sezen Aksu'nun "Şahane Bir Şey Yaşamak" isimli şarkısında Hz. Adem ve Havva ile ilgili kullandığı ifadeler, sosyal medyada büyük tepki çekti.

Ali Babacan Sezen Aksu için ne dedi?

Sezen Aksu'ya destek verenlerden biri ise DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan oldu. Babacan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Türkiye ancak fikir ve ifade özgürlüğü zemininde yükselebilir. Sanatçılarımız da sanatlarını icra ederken özgür olmalıdır. Şarkı sözlerini çarpıtan zihniyet bu ülkeye sadece kötülük yapmaktadır. Sezen Aksu'nun hedef alınması kabul edilemez" diyerek sözde sanatçı Sezen Aksu'nun yaptığı skandala destek vermiş oldu. Sezen Aksu'yla ilgili Diyanet İşleri Başkanlığı da açıklama yaptığı. Diyanet'in açıklamasında dini değerlere hassasiyet çağrısı yapılarak, "Hz. Adem ile Hz. Havva bütün insanlığın müşterek değeri ve ortak atalarıdır" denildi.

Öte yandan MHP lideri Devlet Bahçeli, “Hz. Adem ile Hz. Havva'ya cahil diyen şuursuz bir sanatçıya diyorum ki: Serçeysen serçeliğini bil sakın kuzgunluğa heves etme” dedi.