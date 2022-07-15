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Siyaset Ali Babacan oğlunu everdi!
Siyaset

Ali Babacan oğlunu everdi!

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, büyük oğlu Kerem Babacan'ı, üniversiteden arkadaşı Gülçin Özkahya ile evlendirdi.

Yeniakit Publisher
2022-07-15 20:42:00 - 2022-07-15 20:47:28
Ali Babacan oğlunu everdi!

Ali Babacan, oğlu Kerem Babacan'ı evlendirdiğini duyurdu.

Sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Babacan, "Bugün bir kızım daha oldu. Büyük oğlum Kerem, üniversiteden arkadaşı Gülçin Ece’yle evlendi. Tebriklerini ve iyi dileklerini ileten herkese Zeynep’le beraber çok teşekkür ediyoruz." dedi.

26 yaşındaki Kerem Babacan'ın, eşi Gülçin Özkahya ile Bilkent Üniversitesi Endüstri Mühendisliği bölümünde eğitim görürken tanıştığı öğrenildi.

Babacan'ın düğününde katılımcı sayısı sınırlı tutuldu.

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