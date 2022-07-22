Ali Akman kimdir kaç yaşında nereli? Ali Akman hangi takımda oynadı Galatasaray'a mı transfer olacak?

Okan Buruk teknik direktörlüğündeki Galatasaray, Mohamed ve Diagne ayrılığının ardından yeni takviyeler için arayışlarına başladı. Adı Galatasaray ile anılan Ali Akman için kiralama teklifinde bulunulacağı iddia edildi. Peki Ali Akman kimdir, nereli kaç yaşında? Ali Akman hangi takımlarda oynadı, hangi mevki oyuncusu? İşte Ali Akman hayatı, kariyeri:

Ali Akman kariyeri

Nijmegen formasıyla 32 maçta görev alan Ali Akman bu maçlarda 6 gol kaydetti. Akman aynı zamanda kanat forvet olarak da görev alabiliyor. Ali Akman'ın sözleşmesi Frankfurt ile 30 Haziran 2025 yılında sona erecek.

Ali Akman kimdir?

Ali Akman, 18 Nisan 2002; Yıldırım Bursa'da doğdu. Santrfor mevkiinde oynayan Türk futbolcudur. Eintracht Frankfurt'tan kiralık olarak Eredivisie takımlarından NEC Nijmegen'de forma giymektedir. Ali Akman, 2013 yılında futbola İnegölspor'da başladı.

Ali Akman hangi takımlarda oynadı?

09 Eylül 2015 tarihinde Bursaspor altyapısına transfer oldu. 31 Ağustos 2018 tarihinde 3 yıllık profesyonel sözleşme imzaladı. 2 Şubat 2021'de Bursaspor, yönetim kurulunun oy birliğiyle verdiği kararla Ali Akman'ın "etik dışı transferinden ve davranışlarından dolayı" süresiz kadro dışı bırakıldığını açıkladı. 1 Mart 2021'de Bursaspor, oyuncunun sözleşmesinin karşılıklı olarak feshetti. Almanya Bundesliga takımlarından Eintracht Frankfurt, Ali Akman ile 4 yıllık sözleşme imzaladı. Oyuncu, 1 Temmuz 2021'de bonservis bedeli olmadan takıma katılacaktı ancak Bursaspor, sözleşmesini feshedince 8 Mart'ta takıma katıldı.

1 sezonluğuna Eredivisie takımlarından NEC Nijmegen'e kiralandı. İlk maçına AFC Ajax karşısında çıktı ve 24 dakika sahada kaldı. İkinci maçında PEC Zwolle'ye gol attı. Ertesi hafta oynanan Heracles Almelo maçında da gol attı ve Eredivisie kariyerine 3 maçta 2 gol atarak başladı. Sonraki 6 maçta gol atamayan Akman, FC Groningen karşısında sessizliğini bozdu. Ardından Heerenveen karşısında da gol attı. Toplamda 28 lig maçına çıkan Akman, 6 gol attı. KNVB Kupası'nda 4 maça çıkan Akman, kupanın çeyrek finalinde Go Ahead Eagles'a 2-0 yenilerek elendi. 30 Haziran 2022'de bir yıllık kiralık sözleşmesi biten Akman, Eintracht Frankfurt'a döndü.

Ali Akman milli takımda oynadı mı?

Ali Akman, Türkiye U-15, Türkiye U-16, Türkiye U-17 ve Türkiye U-18 alt yaş Kategorilerinden forma giydi.