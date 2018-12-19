Alfemo, mağaza sayısını iki katına çıkaracak

Alfemo, 2018’de 2017 yılına oranla yüzde 30’un üzerinde bir büyüme gerçekleştirdi. Yeni makine yatırımları ile üretim kapasitesini de yüzde 33 oranında arttıran marka, özellikle son iki yılda sektörün istikrarlı büyüyen markalarından biri oldu.

Bugün yurt içinde 100’ün üzerinde mağazası bulunan Alfemo; Muğla, Kocaeli, Balıkesir, Edirne gibi büyük şehirler başta olmak üzere yurt genelinde açacağı yeni mağazalarla bu rakamı önümüzdeki dönemde 160 mağazaya ulaştırmayı hedefliyor.