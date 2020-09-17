Topluma rol model olarak sunulan sözde sanatçı, oyuncu ve manken bozuntuları para, şan, şöhret adına tüm ahlaksızlıkları sergilemekten haya etmez oldu. Gelip geçici şu dünyada, şeytani arzu ve isteklerinin önü alınmıyor. Topluma rol model olarak sunulan sözde sanatçı bozuntularına bakıldığında aynı fabrikanın üretim bandından çıkmış gibi daracık kıyafetleriyle kısacık etekleriyle müstehcenlikte arsızlıklarının ne boyutta olduğu ayan beyan görülmekte.

Özellikle ergenlik çağındaki gençlere ahlaksız yaşantıyı özendirerek, Türk milletinin toplum yapısını dezenformasyona uğratmak maksadıyla bazı yazılı ve görsel medya tarafından pohpohlanmak suretiyle oluşturulan, ahlaksızlığın tavan yaptığı magazin kültürü, gencecik beyinleri ağına düşürmek suretiye o gençlerin hayatlarını karartıyor. Şöhret tuzağına çekilen genç kızlar ve erkekler magazin çöplüklerinde birilerin mezesi haline geliyor. Aynen Türk kültüründen bir haber olup da batının çürümüş kültürüne sarılan ergen Aleyna Tilki gibi.

Aleyna Tilki

Günümüzde sözde sanatçılar; para kazanmak için, ün yapmak için, medyatik olmak için ne kadar ahlaksızlıklar varsa onu sergilemekteler. Peki Aleyna Tilki bu kokuşmuşluğun neresinde? Neresinde olacak tam da ortasında. Genç yaştaki insanların düşünce yapısını bozup, sahte vaatlerle ahlak dışı bir hayata özendiren kimim eli kimin cebinde olduğu belli olmayan magazin camiasının son kurbanı Aleyna Tilki oldu.

Aleyna Tilki, sosyal medya hesaplarında takipçi kazanmak için ar damarının çatlamışcasına paylaşımlar yapmaktan da geri durmuyor. Rezilliklerin aracı olarak kullanılan sözde şarkıcı Aleyna Tilki çocuk oyuncaklarının yer aldığı görselde yarı çıplak şekilde küvette çekildiği fotoğrafı sosyal medyadan paylaşacak kadar zavallı biri.

Her anı İslam’a savaş açmakla geçen sözde sanatçı Aleyna Tilki, para için manevi değerlerimize de kullanmaktan haya etmiyor. Aleyna Tilki, ceplerini doldurma uğruna din istismarı yapmaktan da geri durmuyor. Aleyna Tilki, Allah dostu olan, kendini yüce Yaratıcıya adayan büyük veli Mevlânâ Celâleddîn-i Rûmî’nin sözlerini kullanarak İngilizce şarkı yapacak olması bu kadarına da pes dedirten cinsten.

Aleyna Tilki kimdir?

Sözde şarkıcı Aleyna Tilki kimdir? Yurt dışından aşırdığı programlarla cebini dolduran Acun Ilıcalı’nın “Yetenek Sizsiniz” adlı yarışmasında boy gösteren Aleyna Tilki, bazı yazılı ve görsel medyanın da pohpohlanmasıyla gündeme gelmeye başladı. 2016 yılında “Cevapsız Çınlama’ klibine çekerek albüm çıkardı. Acun Ilıcalı’nın magazin çöplüğüne attığı Aleyna Tilki, halen bu kokuşmuş çöplüktenden beslenmekte.